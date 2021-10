La ANMAT prohibió la venta de ampollas para tratamientos antiarrugas

Esta mañana, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), informó que se prohíbe la comercialización en todo el territorio argentino de una marca de ampollas utilizadas para aplicación en tratamientos de “lifting” antiarrugas. La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial, con fecha de hoy.

La medida fue informada a través de la Disposición 7694/2021, que se publicó en el Boletín Oficial, en el que se informa la identificación del producto, rotulado como “ISRADERM® Biological Face ? Lifting Remove Wrinkles Instantly. Israderm Biotechnologics Co. Ltd. Lote 1070920, Vto: 15/11/23. 100UI”.

Según informó el organismo, las ampollas fueron detectadas en un cargamento, que tenía como destino final la provincia de Corrientes. Al analizar al cargamento, las autoridades encargadas de la inspección notaron que los productos no tenían detallado qué era el líquido que llevaba en su interior, ni tampoco figuraba la especificación de los componentes.

Asimismo, tampoco pudieron detectar cuál era la empresa encargada de importarlo, ya que sospechaban que no se fabricaban en Argentina, aunque se podía leer la marca y la descripción: “remueve arrugas instantáneamente”. Estas ampollas no presentaban, tampoco, autorización de ANMAT, por lo que se procedió a dar aviso y ordenar la prohibición de la venta en todo el país.

“No puede asegurarse que sea seguro ni eficaz, sino todo lo contrario, dado que representa un riesgo para la salud de los potenciales consumidores que, desconociendo tal extremo, podrían utilizarlo creyendo que se trata de un producto seguro”, informa el Boletín Oficial, a partir de lo corroborado con la examinación de las ampollas y al no contar con la autorización del organismo encargado de constatar que sea un insumo seguro para uso humano; “toda vez que se desconoce su origen por lo que no resulta posible garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad” al no cumplir las normativas.