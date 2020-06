La banda Carafea celebra 10 años de carrera con un concierto online

El plan era otro, pero la pandemia los obligó a buscarle la vuelta y celebrar con un marco diferente sus 10 años como grupo. Por eso, Carafea ya tiene todo listo para el concierto online, que ofrecerá para reencontrarse -virtualmente- con su público y recorrer su historia musical.

La cita será este viernes 3 de julio, a las 20, a través del canal de YouTube y la página de Facebook de la banda.

“La música nos une y nos hace sentir más fuertes en los momentos de adversidad. En medio de esta cuarentena y buscando reinventarnos, hemos decidido presentar este concierto online”, comentan desde la banda, integrada por Rafael Salas en voz y guitarra, Enzo Zelarayán en bajo y coros, Pablo Reinoso en batería y Chino Décima en guitarra y coros.

“Tenemos la necesidad de seguir presentes y de devolverle a nuestro público tanto cariño recibido a lo largo de esta década musical. Por eso, proponemos este concierto en las redes, para compartir un show íntimo y, al mismo tiempo, interactivo. La intención es que interactuemos con la gente, contando las anécdotas de todas estas etapas y, por supuesto, las canciones que nos fueron marcando”, señaló Pablo Reinoso.

Todo un equipo de producción está trabajando en la organización y en el detrás de escena de lo que será este concierto virtual, que apuesta a trasladar toda la experiencia que ya tiene Carafea en producciones artísticas físicas ? en peñas, festivales, conciertos- al formato online, manteniendo la calidad que los caracteriza.

Las plataformas digitales no son nuevas para el grupo que, desde siempre, tuvo activa comunicación con sus seguidores a través de las redes y que, en plena cuarentena, decidió presentar de forma virtual “Catamarca”, su nuevo material discográfico, apostando a la profesionalización en el uso de las plataformas de circulación de su música.



Antesala

Con tantos escenarios y eventos compartidos, los integrantes de Carafea esperan poder pronto volver a encontrarse cara a cara con su público: “No hay nada que iguale al momento en vivo. Estar viendo un recital, con la energía de todos ahí, en la misma sintonía, es único y difícilmente pueda ser reemplazado por algo virtual”, sienten desde la banda.

Por eso, señalan que -cuando termine la cuarentena- será más importante que nunca el apoyo a los artistas y a la reactivación del circuito cultural, especialmente el independiente.

“Esperamos de corazón que, cuando esto pase, la gente siga escuchando a las bandas, siga eligiendo sus discos y siga yendo a los recitales, festivales, peñas etc. porque es la manera de apoyar la cultura”.

Hasta tanto eso suceda, Carafea valora la ventana enorme que se abrió a partir de esta apuesta digital que decidieron hacer en el contexto de pandemia: “Lo digital y el streaming nos parecen un lugar súper interesante de conversación que, además, nos permite llegar a otros lugares del país y del mundo”, señalaron. Y de hecho, eso es lo que vivieron durante estos meses: su música llegó a oídos de nuevos públicos, de muy distintas latitudes, alcanzando horizontes que aún no habían comenzado a vislumbrar.

Para seguir a la banda en las redes sociales

Spotify: Carafea

Canal YouTube: Carafea

Facebook: Carafea

Instagram: @carafeaok