La Beatificación de Fray Mamerto finalmente será en Piedra Blanca, tierra en donde nació

La semana pasada, habíamos adelantado que en estos días se definía el lugar donde se iba a realizar la ceremonia del Rito de Beatificación del Venerable Siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú. Previo a la conferencia de prensa que se dará hoy en el Obispado de Catamarca, ayer se confirmó que el lugar elegido será Piedra Blanca, la tierra que vio nacer al ilustre fraile catamarqueño.

La novedad produjo una gran alegría, en particular en los fieles y coterráneos del departamento Fray Mamerto Esquiú, quienes habían levantado firmas para solicitar que la importante ceremonia del venidero 13 de marzo del 2021 se realizara allí. En la previa, otros lugares se anotaban para ser sede y se apuntaba a que la localidad chacarera no contaba con la infraestructura necesaria. La intervención de los concejales hace unos meses y la del propio intendente Guillermo Ferreyra, hace unos días, parece haber dado el último toque para que la Comisión de Beatificación terminara eligiendo a Piedra Blanca.

Los primeros datos conocidos ayer y que se confirmarán hoy, a partir de las 9 hs, por medio de los voceros de la comisión, el Vicario General de la Diócesis de Catamarca, Pbro. Julio Murua y Fray Pablo Reartes, indican que el lugar físico elegido para la celebración eucarística es el que está ubicado detrás de la Casa Natal del Padre Esquiú.

Desde ahora, resta un gran trabajo para no solo los fieles y devotos de Esquiú, sino para la provincia toda, por cuanto esta ceremonia, que estará presidida por el representante del Papa, Excmo. Cardenal Ángelo Becciu, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, será vista por todo el mundo y será la celebración más importante para la Iglesia del país.

Recordemos que la otra noticia esperada también fue la fecha de la beatificación, que se conoció el pasado 27 de agosto y, en ese momento, fue la comunidad franciscana la encargada de comunicarla.

Casa Natal.