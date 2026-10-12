La Capital avanza hacia la certificación como Destino Turístico Inteligente

La Municipalidad de la Capital continúa avanzando en el proceso para certificar a San Fernando del Valle de Catamarca como Destino Turístico Inteligente (DTI), una iniciativa orientada a fortalecer la gestión de la actividad turística mediante la innovación, la sostenibilidad, la incorporación de tecnología y la mejora de la accesibilidad.

En ese marco, funcionarios y miembros del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico recibieron la visita del auditor externo Germán Treuer, integrante de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, quien llevó adelante una evaluación técnica que incluyó recorridos presenciales por distintos atractivos y espacios turísticos, además de reuniones de trabajo con los responsables municipales del proyecto.

La instancia representa una etapa importante dentro del camino hacia la certificación, ya que permite analizar en el propio territorio las acciones implementadas por el Municipio y contrastarlas con los indicadores establecidos por el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes.

El procedimiento no se limita a la revisión de documentación. También contempla la observación directa de los espacios turísticos y de las condiciones en las que se desarrolla la actividad, con el propósito de evaluar cómo se incorporan los principios de innovación, tecnología, gobernanza, inclusión y sostenibilidad en la planificación y la gestión local.

Los atractivos culturales, históricos y naturales

Durante las jornadas de trabajo, Treuer recorrió distintos lugares representativos del patrimonio de San Fernando del Valle de Catamarca. Entre ellos se encontraron Pueblo Perdido de la Quebrada, Casa de la Puna, museos municipales y provinciales, el Museo de la Virgen del Valle y el dique El Jumeal, además de otros espacios turísticos de la ciudad.

Los recorridos permitieron observar parte de la diversidad de propuestas que integran la oferta local, en la que convergen el patrimonio natural, la historia, la cultura y los espacios destinados a la recreación.

La evaluación incluyó, además, el análisis de las evidencias correspondientes a los indicadores del modelo DTI. Para esa tarea participó el equipo técnico municipal, conformado por referentes de distintas áreas que aportaron documentación, registros fotográficos y otros elementos destinados a acreditar las acciones desarrolladas.

La participación de los distintos sectores municipales constituye una parte central del proceso, dado que la propuesta de Destinos Turísticos Inteligentes requiere una mirada integral de la actividad y el trabajo articulado entre las áreas involucradas en la planificación y la prestación de servicios.

De esta manera, la auditoría combinó la revisión de los registros presentados con la observación de los atractivos y el intercambio con los equipos que llevan adelante las iniciativas incluidas en el proyecto.

Tecnología, gobernanza, inclusión e innovación

Al explicar el alcance de la evaluación, el auditor externo Germán Treuer señaló que el trabajo busca determinar cómo se incorporan los principios de los destinos turísticos inteligentes en la planificación y la gestión de la actividad.

"El trabajo consiste en evaluar los indicadores vinculados con la tecnología, la gobernanza, la inclusión, la sostenibilidad y la innovación. Esto permite pensar el turismo en un sentido amplio, incorporando herramientas para la promoción, la generación de datos para la toma de decisiones y el desarrollo de una actividad sostenible desde los puntos de vista ambiental, económico y social", sostuvo.

Los aspectos mencionados permiten comprender que el modelo no se concentra exclusivamente en la promoción de atractivos o en la incorporación de herramientas tecnológicas. También considera la forma en que se organiza la gestión turística, la utilización de información para orientar decisiones y la capacidad de desarrollar una actividad que contemple diferentes dimensiones del desarrollo.

En ese sentido, la generación de datos para la toma de decisiones aparece como uno de los componentes contemplados en la evaluación, junto con la incorporación de recursos destinados a mejorar la promoción y la planificación del turismo.

La sostenibilidad, por su parte, es considerada desde tres perspectivas: ambiental, económica y social. A estos componentes se suman la inclusión y la accesibilidad, que forman parte de los aspectos que el Municipio busca fortalecer en el marco del proyecto.

Una primera devolución favorable

Al finalizar los recorridos técnicos, Treuer manifestó su satisfacción con las jornadas de trabajo y destacó la diversidad de atractivos que ofrece San Fernando del Valle de Catamarca.

El auditor puso de relieve la combinación de patrimonio natural, cultural e histórico, a la que se agregan propuestas gastronómicas y de entretenimiento. Asimismo, consideró que la ciudad cuenta con un importante potencial para continuar desarrollando su actividad turística.

En ese contexto, expresó su expectativa de que el proyecto contribuya al crecimiento sostenible del destino, en línea con los objetivos que orientan el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes.

La valoración de la variedad de atractivos se vincula con la posibilidad de seguir fortaleciendo una oferta turística que comprende diferentes espacios y experiencias. Al mismo tiempo, el proceso de evaluación permite identificar aspectos que requieren continuidad en el trabajo y oportunidades para mejorar las condiciones de recepción de visitantes y turistas.

La primera devolución del auditor fue valorada positivamente por los responsables municipales, que destacaron el reconocimiento a las transformaciones experimentadas por la ciudad durante los últimos años.

El objetivo municipal: superar el 40% de cumplimiento

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó el trabajo articulado de los equipos municipales y la importancia de la etapa de evaluación dentro del proceso de certificación.

"Estamos trabajando intensamente con el equipo que lleva adelante el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, en una de las instancias más importantes del proceso. La evaluación no se limita a la documentación presentada, sino que también contempla la observación directa de las condiciones de los espacios turísticos y de las acciones implementadas por el Municipio", señaló.

La funcionaria explicó que uno de los objetivos es superar el umbral del 40% de cumplimiento requerido para que un destino sea considerado en desarrollo dentro del modelo.

Ese porcentaje constituye una referencia relevante para la etapa que atraviesa San Fernando del Valle de Catamarca. En función de ese objetivo, la gestión municipal busca continuar fortaleciendo las acciones desarrolladas y avanzar en los distintos indicadores que forman parte de la evaluación.

Galíndez también subrayó el compromiso de sostener el trabajo del equipo responsable del proyecto, en una instancia que combina la presentación de evidencias con la revisión directa de las condiciones de los espacios turísticos y de las iniciativas implementadas.

La accesibilidad

Por su parte, Jorge Cejas, coordinador del proyecto DTI por parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, valoró positivamente la primera devolución del auditor y destacó el reconocimiento a las transformaciones que experimentó la ciudad en los últimos años. Al referirse a las recomendaciones recibidas durante la evaluación, el coordinador señaló que uno de los aspectos que se deben profundizar es la accesibilidad.

Cejas remarcó que existen oportunidades de mejora que pueden concretarse progresivamente y que no requieren necesariamente grandes inversiones. Esta perspectiva permite orientar el trabajo hacia intervenciones graduales, en función de las necesidades detectadas y de las posibilidades de implementación.

La accesibilidad integra los ejes que contempla el modelo DTI y constituye uno de los puntos sobre los cuales el equipo municipal buscará seguir trabajando. La identificación de oportunidades de mejora forma parte de la evaluación y ofrece referencias para definir las acciones que pueden desarrollarse en las próximas etapas.

En ese marco, las recomendaciones del auditor se incorporan al proceso como elementos para continuar fortaleciendo la gestión turística local, junto con los aspectos valorados durante las jornadas de trabajo.