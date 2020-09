La Conadu Histórica confirmó que el paro y el apagón virtual tuvo alto acatamiento

El secretario general de la Conadu Histórica Catamarca, Fernando Morales, en diálogo con LA UNIÓN, confirmó que el paro virtual que se cumplió ayer, en reclamo de una urgente recomposición salarial, tuvo un alto acatamiento en la provincia.

En ese contexto, el referente de los docentes universitarios dijo que el paro, bajo la modalidad de apagón virtual, fue resuelto a nivel nacional y que en Catamarca, hubo una importante adhesión y acompañamiento a la medida de protesta en pandemia.

“Es difícil poder medir en estas circuntancias (por medidas de cuarentena), no es como la presensiabilidad de las clases, pero evidentemente después de las consultas que hemos realizado, la medida ha tenido un éxito total. Muchos de los docentes con los que hemos conversado se sumaron y cumplieron esta medida para visuarlizar la necesidad de aumento salarial”, remarcó. “Pienso que ha sido un éxito medianamente representativo”, agregó.

Respecto del porcentaje de aumento salarial, Morales dijo que cifras concretas no hay, pero explicó que desde la Conadu Histórica solicitaron que el incremento sea de acuerdo al índice inflacionario y a la pérdida que ha tenido todo el sistema argentino del poder adquisitivo.

“Estimamos que la mejora salarial tendría que estar por arriba del 40 %, con toda esta situación quedamos con los sueldos muy por atrás del proceso inflacionario. Y a esto le tenemos que agregar que nuestros sueldos están congelados desde el 2019 y no se nos reconoció la cláusula gatillo que fue firmada por el anterior Gobierno nacional”, manifestó.

Entre los reclamos, los docentes universitarios exigen un reconocimiento de gastos por la virtualidad educativa ocasionados por la enseñanza virtual desde los hogares, la aplicación plena del CCT y el funcionamiento de las Comisiones Negociadoras Paritarias del Nivel Particular, en defensa de las obras sociales universitarias y por mayor presupuesto para las Universidades Públicas.

Sostienen que la paritaria salarial venció a fines de junio de este año. Reclaman la gestiones de recursos que se necesitan, para el pago de reconocimiento de gastos que ya se aprobó en las Universidades de Patagonia Austral y Luján para todas las universidades nacionales, como así también la estabilidad laboral y la plena aplicación del CCT y el pago de salarios a docentes ad honorem y adscriptos.

Finalmente, la Federación se pronunció en apoyo a la protesta de los trabajadores de la Salud y se declaró en sesión permanente para seguir el estado de situación de la docencia de las universidades del Estado.