La Escuela N° 371 de El Bolsón celebró sus 100 años en un emotivo acto

La comunidad educativa de la Escuela N°371 de El Bolsón, departamento Ambato, celebró con un emotivo acto, cien años de vida institucional.

El festejo generó un espacio de reencuentro entre las diferentes generaciones que transitaron por esa casa del saber. Ex alumnos, docentes y directivos fueron invitados especiales junto a la comunidad de diferentes localidades.

La ex alumna Gabriela Arias, la ex directora María Elena Aragón y la actual directora, Patricia Acevedo, realizaron una semblanza del ayer y hoy de los cien años transitados por la institución. En este sentido, destacaron la importancia de trabajar en conjunto como escuela, familia y comunidad.

Durante el acto también se homenajeó a ex alumnos destacados, ex directivos, ex docentes, personal de servicios generales, jubilados, y personal docente a quienes se hizo entrega de un reconocimiento. Del mismo modo fue para aquellos no docentes fallecidos, recibiendo este recuerdo sus familiares.

También el equipo directivo y docente actual obtuvo un certificado en reconocimiento a su labor docente, y por su compromiso con los alumnos y la comunidad.

Tras el acto protocolar, se realizó un almuerzo, que incluyó la actuación de conjuntos y números artísticos preparados para la ocasión por ex alumnos de diferentes promociones e invitados especiales, donde todos formaron parte de una verdadera fiesta, en la cual participó la comunidad de El Bolsón y localidades vecinas.

En representación del Ministerio de Educación, en el lugar estuvo presente la secretaria de Gestión Educativa Analia Valcalda. Además, participaron del acto el senador departamental, Edgardo Seco, la directora de Educación Primaria, Ana Laura Marchetti, la supervisora general del nivel, Mónica Díaz, el supervisor de zona, Luis Villagra y el intendente de Los Varela, Marcelo Saavedra.