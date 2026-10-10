Un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria N° 62 "Prof. Arturo Ramón Barrios", de la localidad de Siján, departamento Pomán, participó ayer en la presentación del proyecto Club de Lectura, en el marco de la 18 ª Feria del Libro de Catamarca, que se desarrolla en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca.

La propuesta estuvo a cargo de la profesora Mónica Rojas y fue coordinada por el director de la institución, licenciado Miguel Vega. La iniciativa busca promover el hábito de la lectura, despertar el interés por la literatura y fortalecer las prácticas educativas que contribuyen al desarrollo de las capacidades comunicativas de los estudiantes.

La participación en este importante encuentro cultural constituyó una valiosa oportunidad para que los alumnos compartieran el trabajo realizado en la institución, conocieran otras experiencias vinculadas con la lectura y reconocieran el valor de los libros como herramientas fundamentales para el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico.

La Escuela Secundaria de Siján participó en la Feria del Libro

En este contexto, el Director de la institución, Lic. Miguel Vega, destacó la importancia de promover este tipo de experiencias educativas y culturales. "Estas experiencias enriquecen la formación de nuestros estudiantes, les permiten acercarse a nuevos espacios de conocimiento y fortalecen el vínculo con la lectura y la literatura", expresó.

Además, valoró el compromiso de la profesora Mónica Rojas y la participación de los alumnos en el desarrollo del proyecto. "El Club de Lectura es una iniciativa que busca despertar el interés por los libros, fomentar el pensamiento crítico y generar espacios de intercambio que luego puedan continuar desarrollándose en el aula", señaló el Director.

La propuesta busca generar espacios de encuentro en los que los estudiantes puedan compartir sus interpretaciones, expresar sus opiniones y desarrollar una mirada crítica a partir de los textos, fortaleciendo sus habilidades de comunicación y comprensión.

Tras su regreso a Siján, los alumnos compartirán con sus compañeros las experiencias y los aprendizajes adquiridos durante la visita. Esta instancia permitirá recuperar lo vivido en la Feria del Libro, intercambiar impresiones y enriquecer las actividades del Club de Lectura en el ámbito escolar.

De esta manera, la Escuela Secundaria N° 62 "Prof. Arturo Ramón Barrios" reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el desarrollo de propuestas educativas que promueven la lectura, el conocimiento y la participación activa en los espacios culturales de la provincia.