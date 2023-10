La esencia del interior profundo de Catamarca a través del lente de Enrique Contreras

Enrique “Quito” Contreras, reconocido fotorreportero catamarqueño, expuso en la Casa de la Cultura "Fotos Inéditas del Interior de Catamarca." La muestra, que se inauguró el pasado jueves 19 de octubre, cautivó a los visitantes con su enfoque único, que cuenta con una amplia experiencia en la fotografía.



Una carrera de pasión y compromiso



Contreras no es un recién llegado a la escena fotográfica de Catamarca. Con una trayectoria que se remonta a su juventud, este artista comenzó a trabajar con la fotografía a los 16 años, cuando el revelado en blanco y negro era todo un procedimiento. Con el paso del tiempo, sus habilidades y su amor por la fotografía lo llevaron a forjar una gran carrera.

A los 18 años, obtuvo su primer trabajo en el "Diario el Sol", donde trabajó en la sección de deportes. Posteriormente, pasó por la Cámara de Diputados a la edad de 22 años y al año siguiente se convirtió en el fotógrafo oficial de la Casa de Gobierno.

Ya en 1992, Contreras dio un salto más en su carrera al unirse a un diario local, donde participó en diferentes muestras fotográficas.

Una de sus muestras más destacadas fue la del Día del Milagro en 2018, presentada en el hall de la Legislatura de Catamarca, que fue declarada de Interés Cultural y Legislativo por la Cámara de Senadores. Este año, en el Congreso de Ceremonial, Comunicación y Eventos del Norte Grande, Enrique Contreras fue galardonado con el "Diploma al Mérito Profesional Laureano Brizuela", un premio que reconoce su compromiso y excelencia en el campo de la fotografía.



Un recorrido por el corazón de Catamarca



Su última exposición, "Fotos Inéditas del Interior de Catamarca", generó una gran respuesta en la Casa de la Cultura. La muestra representa la culminación de un proyecto de 8 meses, en colaboración con su esposa, y se centra en las profundidades y los colores de la región. Las fotografías destacan los paisajes que a menudo pasan desapercibidos y resaltan la singularidad de las zonas naturales y remotas de Catamarca.

Contreras comentó: "presento fotos de Antofagasta de la Sierra, de Tinogasta, de Belén, del norte de Belén, de Aguas Calientes, o sea, son muchas fotos y son paisajes del interior profundo”.



Explorando el Interior de Catamarca



Entre las fotografías que destacó, se encuentra una imagen de la Virgen del Valle con un bello fondo de colores en el cielo. Esta foto fue tomada gracias a su sobrina, quien le señaló el espectáculo de colores que se presentaba en el cielo, frente a lo cual él buscó el escenario ideal para retratarlo: “Esta foto de la Virgen, que es muy linda, a toda la gente le encanta por los colores que tiene (rojo, verde, amarillo, celeste). Es una foto única realmente. La saqué ahí en Hualfín gracias a una nenita que tengo yo, es una sobrinita de cinco años, que me decía: 'Mirá, abuelo el cielo, mirá abuelo el cielo' y yo me di vuelta, miré al cielo y habían aparecido unos colores bellísimos. De ahí, busqué algo del pueblo para ilustrar mejor los colores, que ya se me iban a ir, y bueno, logré una foto de la Virgen del Valle con los colores, parece la bandera de wiphala, los colores de fondo, así que bueno, ese es mi gran triunfo en fotografía”.

Sin dudas, con su habilidad y experiencia, capturó de manera magistral el momento con la Virgen del Valle y los colores del cielo, quedando como resultado una imagen que atesora y de la cual se siente muy orgulloso.

Además de la fotografía de la Virgen, la exposición incluyó imágenes de llamas, paisajes nevados en Antofagasta, de Laguna Blanca y la celebración de la Pachamama. Cada una de ellas reflejan la pasión de Contreras por su profesión y su compromiso de mostrar la belleza de Catamarca a través de su lente: “de Antofagasta tengo también fotos, unas llamitas. Tengo unas llamitas con el fondo nevado, el cerro nevado, tengo de Laguna Blanca, tengo de Aguas Calientes, tengo una de la Pachamama, que hicieron ahí un ritual. Tengo el espejo que le llamo yo, los castillos, tengo muchísimas cosas bellas, para ayudar a mostrar la belleza que es Catamarca”.

Al ser consultado sobre lo que se lleva de cada uno de los lugares que retrató expresó: “Y yo me llevo la pasión de estar ahí y haber estado ahí en ese lugar y sacarle estas fotos. Las dos cosas me gustan a mí, tanto las personas como el paisaje y, bueno, yo uní las dos cosas”. Esto es una muestra de que, más allá de capturar el momento, también se lleva las experiencias vividas en cada uno de los espacios que recorrió: “Hay fotos en las que uní el paisaje con la gente, los lugareños, como el niño dando de mamar a los cabritos, la señora que lo llevaba en andas, ahí, a un chiquito atrás y, bueno, realmente muchísimas cosas lindas y las iglesias de Tinogasta, también, que son algo maravilloso, la Ruta del Adobe, realmente muy lindo es Catamarca”.



El Impacto y el proyecto de exposiciones futuras



La exposición "Fotos Inéditas del Interior de Catamarca" fue un éxito y ya recibió solicitudes para ser presentada en otros puntos. Al respecto, Contreras no dudó en expresar su deseo de llevar esta exposición a esos destinos y continuar mostrando la belleza de Catamarca.

Aunque la muestra en la Casa de la Cultura finalizó el pasado viernes, la belleza de los paisajes que capturó, sin dudas quedaron en la mente y el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de asistir.