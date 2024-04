La familia que vive en el Camping Municipal sería desalojada: "Que venga el señor intendente personalmente

A mediados del mes pasado, la justicia intimó a quienes son la familia que vive en el Camping Municipal para que abandone el lugar. Sin auxilio de parte del Estado provincial y librados a su suerte, José Varela, su esposa y sus tres hijos menores, viven días desesperantes. Luego de dos meses en estas condiciones precarias y sin respuesta de parte del IPV, el ruego del jefe de familia y quien es trabajador independiente, es directo al Gobernador Raúl Jalil y al intendente de la Capital, Gustavo Saadi.

En diálogo con La Unión José relata su pesadilla con dolor y un poco de vergüenza y es allí donde cuenta que, al momento de instalarse detrás de la pileta, Cerca del baño “mis hijos empezaron a dormir en la reposera que me prestó un señor y después una familia se enteró de nuestra situación, nos prestó las carpas”.

Lo más angustiante se vive por estas horas, porque este lunes el encargado del espacio municipal, le comunicó que debe desalojar y trasladar sus pocas pertenencias “a la orilla del río”. “Vino el encargado del Camping Municipal, el señor Salcedo y me quiere desalojar. Me quieren hacer una denuncia y quieren que nos vayamos a la orilla del río y me dicen que tiene orden del intendente Gustavo Saadi”, comentó con angustia.

Ante esto manifestó que tanto él como su familia no se van a mover del lugar, lanzando luego que “si me quieren desalojar, que venga el señor intendente personalmente”. Seguidamente acusó discriminación para contra su hija, que tiene una parálisis cerebral y al respecto refirió que “es una vergüenza que el señor intendente tenga esa clase de empleados que trabajan en el camping municipal”. En este punto José reclamó la intervención en su caso del primer mandatario provincial, rogándole “que me ayude con la vivienda, ya se llega el frío y nosotros seguimos así junto con mí señora y mis hijos. Estamos aquí porque preferí darle de comer a mis hijos, antes de pagar un alquiler de 200 mil pesos por mes me cobraban. Encima no aceptan niños, por eso me vine al Camping municipal junto con mi familia”.

Recordemos que la familia está compuesta por su esposa que es insulino dependiente, sus mellizos de tres años y una adolescente con parálisis cerebral que sufre de epilepsia y convulsiones.

Promesas vacías

Varela recordó que en los primeros días vinieron a visitarlo los del IPV pero que nunca más volvieron, apuntando que él está inscripto. Y es por eso por lo que el martes de la pasada, ante la falta de respuesta, regresó al organismo donde lo atendió un señor Molina, quien le solicitó que regresara este miércoles.

En cuanto a la asistencia social, en un primer momento dijo que Viviana Rodríguez lo ayudó con algunas cosas, pero y que, a pesar de las promesas, nunca regresó.

Para colmo de males, la semana pasada, más precisamente el jueves pasado, en la zona corrió un viento fuerte me le llevo la carpa donde guardaba la ropa de los pequeños.