La Feria del Libro de Catamarca celebra su sábado estelar con Teresa Parodi y múltiples propuestas

La 18.ª Feria del Libro de Catamarca, que se desarrolla con un éxito rotundo hasta el domingo 11 de octubre en el Predio Ferial, vive este sábado una jornada especial de marcado pulso cultural. Tras consolidarse como el punto de encuentro indiscutido de las letras y las expresiones artísticas del NOA, el predio abre sus puertas exclusivamente por la tarde, en el horario de 15 a 22, ofreciendo a los visitantes una propuesta integral que abarca desde la música de raíz hasta el rescate del patrimonio literario local, con entrada libre y gratuita para todos los asistentes.

La magnitud de este encuentro se refleja en la multiplicidad de espacios que simultáneamente albergan talleres formativos, muestras visuales, intervenciones escénicas y el despliegue del universo lúdico destinado a las infancias. Toda la programación detallada de este gran cierre puede consultarse oficialmente en el sitio web feriadellibro.catamarca.gob.ar.

Teresa Parodi y la Consagración del Canto Popular

Uno de los puntos más altos de la jornada tendrá lugar en el auditorio 1, donde a las 20 horas se presentará la reconocida compositora y cantora Teresa Parodi. Con más de tres décadas de trayectoria, la célebre artista mantiene una obra profundamente ligada a la identidad y las historias de nuestro pueblo, logrando que sus creaciones dialoguen permanentemente con la tradición folclórica y las nuevas sonoridades del país.

Durante el concierto, Parodi estrenará formalmente en el escenario catamarqueño su nuevo trabajo discográfico titulado "Hasta que amanezca", editado en mayo de este año. Asimismo, la velada incluirá un recorrido imperdible por algunas de las canciones más emblemáticas de su prolífica carrera, consolidando un puente emotivo con el cancionero popular argentino. Entre las obras que resonarán en el auditorio figuran:

Pedro Canoero

Apurate José

El otro país

Esa musiquita

Memoria y Legado: A Diez Años del Adiós a Leonardo Martínez

La literatura catamarqueña ocupará un lugar central de profunda emoción a las 18:30, también en el auditorio 1 del Pabellón Peregrina Zárate. En este espacio se llevará a cabo el homenaje al poeta catamarqueño Leonardo Martínez, al cumplirse diez años de su fallecimiento. Esta emotiva actividad fue impulsada de manera conjunta por la poeta Rosario Andrada junto a destacados escritores y amigos del autor, con el objetivo de recorrer su vida, su vasta obra y los temas fundamentales que atraviesan su poética.

En el marco de este tributo se presentará formalmente la obra Quieto corazón de monte, la poesía reunida de Martínez publicada recientemente por El Guadal Editora. Este volumen de gran valor testimonial reúne sus once títulos poéticos, enriqueciéndose además con una rigurosa cronología a cargo de Estefanía Herrera y una sensible semblanza firmada por la escritora Ivonne Bordelois. La presentación de este volumen definitivo estará a cargo de sus editores, Víctor Aybar y Estefanía Herrera.

Como complemento indispensable para dimensionar su legado, la Secretaría de Gestión Cultural impulsa una muestra dedicada al autor que conjuga fragmentos de su obra poética con valiosos objetos personales vinculados directamente con su vida cotidiana como escritor.

Talleres, Expresión Escénica y Actividades para las Infancias

La vitalidad de la feria se expande por cada rincón del Predio Ferial mediante una nutrida agenda que interviene diversos espacios específicos desde las primeras horas de la tarde:

Espacio Talleres: Desde las 15 horas se desarrollan propuestas de pintura y dibujo, destacando el taller infantil Pintura y Color, personajes y escenarios. A las 17 horas se dictará el taller Chakana: despertando la memoria ancestral, a cargo de Natalia Ayala, Valentina Barrionuevo y Mariangeles Nieva. Finalmente, a las 19 horas, Sebastián Gershani conducirá la capacitación Art Toys: del dibujo al muñeco.

La Pérgola: Este punto neurálgico reúne durante toda la tarde y la noche variadas expresiones musicales y de danza. La programación incluye la puesta en escena de la obra teatral Las del frente, a cargo del Centro de Jubilados y Pensionados de Pomán, acompañada por las actuaciones musicales de Tito Giam, Embrujo, Federico Miranda y Kaly Barrionuevo, además de las intervenciones vinculadas con VADERCON!, que aporta toda la fuerza de la cultura pop y la danza contemporánea.

Espacio Infantil: Las infancias cuentan con un circuito dedicado exclusivamente a su disfrute que abre a las 15 horas con la propuesta Mundo Mágico, impulsada por la Biblioteca Popular Manuel Ponferrada. A las 17 horas llegará el turno de Canciones para las infancias, interpretadas por el dúo conformado por Eugenia Martínez y Agustín Varela. A las 18 horas se presentará El Mundo de Ronda, con la participación de Ronda Vázquez, mientras que a las 19 horas la jornada infantil cerrará con un nuevo bloque de Mundo Mágico.