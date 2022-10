La final provincial de los Juegos Evita Culturales fue una verdadera fiesta

Los Juegos Culturales Evita 2022 concluyeron con la gran final provincial realizada este sábado 1 de octubre en el Predio Ferial Catamarca. Se vivió una verdadera fiesta donde los protagonistas, tanto jóvenes como adultos mayores, brillaron en cada uno de los escenarios preparados para el evento.

Bajo el lema “Construyendo Diversidad Cultural”, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación, llevaron adelante este certamen basado en el sentido y la promoción de los derechos e identidades culturales diversas.

En esta edición llegaron a la final provincial cerca de 400 jóvenes y adultos mayores, de 14 departamentos de la provincia, quienes asistieron acompañados por familiares, docentes y referentes de los distintos municipios.

Desde las 11 se congregaron las diferentes delegaciones venidas desde los distintos puntos de la provincia para mostrar sus talentos en el marco de los Juegos Evita Culturales 2022.

Una vez realizada las acreditaciones y antes de dar inicio al certamen, la secretaría de Gestión Cultural a cargo de la organización, brindó un almuerzo donde todos los participantes pudieron compartir un momento de recreación con actividades, juegos y sorpresas.

A las 15 dieron inicio las competencias que se desarrollaron en simultáneo en distintos escenarios montados especialmente para el evento. En el Salón Mayor tuvieron lugar las finales de danza individual, danza en pareja y conjunto instrumental; en el Pabellón de Turismo, canto solista, teatro unipersonal y grupal y freestyle; y en el Espacio Bicentenario, cuento, poesía y videominuto. En tanto que el Hall de Ingreso se convirtió en sala de exposición donde se mostraron las obras en competencia de las disciplinas fotografía, historieta, dibujo y pintura.



Los objetivos de este encuentro, que busca fomentar la actividad artística y creativa entre adolescentes, jóvenes y adultos mayores, generando mayores posibilidades de inclusión social e igualdad de oportunidades a través del arte, se vieron reflejados en la diversidad de propuestas que se presentaron durante toda la jornada.

Antes de dar a conocer los ganadores, la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán agradeció la participación de cada una de las delegaciones y el compromiso de los 14 municipios presentes para acompañar a sus seleccionados.

“Me emociona ver el predio colmado y saber que hay tanto talento con arraigada identidad. Me encantó ver la técnica de los participantes en las distintas disciplinas y que por ellos podamos conocer las identidades de cada lugar, me da mucha esperanza que sientan ese amor por su tierra”, señaló.



También destacó la participación de personas con discapacidad de toda la provincia, categoría que se sumo en esta 17º edición con el fin de erradicar preconceptos y actitudes discriminatorias; y la gran convocatoria de adultos mayores en las distintas disciplinas del certamen. Entre los mayores, llegó desde Recreo Heriberto Suárez, de 93 años, quien participó en la categoría fotografía digital y demostró su vitalidad y entusiasmo al formar parte, durante toda la jornada, de este encuentro de fraternidad e intercambio cultural.

Al finalizar la premiación se realizó una celebración en el pabellón de Turismo con dj, juegos y sorteos.

El jurado estuvo conformado por Yolanda Veliz, Mario Castelli y Cololo Macedo ((conjunto musical y canto solista), Jona (freestyle), Magalí Tolaba Beltrán, María Rodríguez y José Aballay (danza individual y pareja de danza), Romina Campos, Juan José Arévalo y Juan Yapura (pintura y dibujo), Javhino Godoy y Maru Nieva (fotografía) Seba Gershani (historieta), Sergio Vázquez y Lidia Coria (videominuto), Maria Pessacq y Marité Pompei (teatro), Celia Sarquís y Laura García (poesía y cuento).

Este año, la instancia nacional para jóvenes será en Mar del Plata, del 25 al 29 de octubre, y para adultos mayores, del 7 al 11 de noviembre, en San Luis. Hasta allí viajarán los finalistas de las disciplinas para participar en talleres, conversatorios, clínicas y difusión de sus trabajos, una posibilidad única para compartir experiencias y vivencias con hacedores culturales de todo el país.

Todos los ganadores

Poesía

Sub 15: Antonella Gallo (Pomán)

Sub 18: Giuliana Pierangeli (San Fernando del Valle de Catamarca)

Adultos Mayores: María Teresa Toledo (San Fernando del Valle de Catamarca)

Cuento

Sub 15: Alma Eluné Saquilán Fernández (Pomán) “¿Distintos?¡Iguales!”

Sub 18: Marta Aldana Tolaba (Santa María) “La bondad de una melodía”

Adultos Mayores: Nidia Filomena Atencio (Pomán) “La valijita de cuero”

Historieta

Categorías únicas (12 a 18 años): Maura Aimara Burgos (SFVC) “Todos nosotros”

Fotografía digital

Sub 15: Tomás Acosta (Ambato) “Un atardecer diferente”

Sub 18: María José Perea (Tinogasta) “Fiel compañero”

Personas con discapacidad (12 a 18 años): Ángel Nazareno Ledesma (Capayán) “Emociones”

Adultos mayores: Elisa Suarez (Santa Rosa) “Atardecer”

Pintura/dibujo

Sub 15: María Agustina Castro (Tinogasta) “Que un mundo diferente te suene igual”

Sub 18: Kiara Candela Salado (Valle Viejo) “Igualdad”

Adultos Mayores: Adela Uktverys (Belén)

Videominuto

Sub 15: Alejo Nahuel Reinoso Toledo (Pomán) “Acunando mi terruño?

Sub 18: Jorge Manuel Zuñega (Santa María) “Y ¿ahora qué?”

Canto solista

Sub 15: Bautista León Gerván (Santa María)

Sub 18: Pía Salomé Pedraza (SFVC)

Adultos Mayores: Lola del Carmen Olivera (Pomán)

Conjunto musical

Categoría única de 12 a 18 años: Josué Alexis Luna, Bautista Diamante Rodríguez, Pablo Alejandro Herrador, Máximo Exequiel Aranda (Pomán)

Freestyle

Sub 15: Samuel Santiago Solohaga (Pomán)

Sub 18: Ángel Gabriel Caliva (Pomán)

Danza en pareja

Sub 15: Antonella Gordillo y Lautaro Herrera (La Paz)

Sub 18: Lourdes Escalante y Pablo Sánchez (Santa María)

Adultos mayores: Haydée Roldán y Jorge Lindon (La Paz)

Teatro grupal

Categoría Única de 12 a 18 años: Bautista Javier Cáceres, Simón Barrionuevo y Lautaro Ramos Laguna (Santa María) “Cambios sustanciales”

Teatro unipersonal

Categoría Única: María Victoria Carrizo Arjona (Pomán) “Somos diversos”

Danza individual

Categoria Única: Matías Agustín Nieva (Pomán)