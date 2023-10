La historia de Ana, una artesana y apasionada del ajedrez

Durante la mañana de este lunes, LA UNIÓN dialogó con Ana Sánchez, una mujer oriunda de Buenos Aires, que dedicó su vida a dos pasiones: la artesanía y el ajedrez. Con una sonrisa cálida, nos abrió las puertas de su mundo y compartió sus pensamientos sobre cómo estas actividades influyeron en su vida y cómo ahora las transmite, buscando dejar un granito de arena en la comunidad catamarqueña, en especial en los más pequeños.

Ana, con una trayectoria de décadas en la artesanía, nos habló sobre su aprecio por los tejidos y las pulseras. "La artesanía ha sido parte de mi vida prácticamente desde que tengo memoria, durante más de 20 años. Cuando llegué a Catamarca en 2019, esta pasión me siguió", dice Ana. "La artesanía me ha dado libertad, me permite ser creativa y no cambiaría esa libertad por nada".

Sin embargo, los intereses de Ana no se limitan a los hilos y las pulseras, ya que también es una apasionada del ajedrez. "El ajedrez es mi verdadera pasión, mi vicio", confiesa Ana. Su amor por este juego es evidente y disfruta compartir su entusiasmo con los jóvenes. "Estoy haciendo esto para que los jóvenes se incentiven, sobre todo para que dejen sus celulares y se sumerjan en algo que les haga pensar", explica.

Ana se preocupa por el impacto negativo que los dispositivos electrónicos pueden tener en la salud mental y visual de los jóvenes. "La vista y la mente de los chicos pueden sufrir debido al uso excesivo de teléfonos celulares. Quiero que jueguen al ajedrez, que piensen y se diviertan, y que encuentren un equilibrio en sus vidas", añade.

El compromiso de Ana no se detiene en esto, ya que tomó como su misión el enseñar a los niños, en su mayoría, a través del ajedrez. Aunque Ana no se considera una maestra de ajedrez experta, su dedicación es innegable. "No sé mucho de ajedrez, sé lo mínimo y la idea es que se metan en este juego que ayuda muchísimo y tiene muchas respuestas por parte de ellos”.

Su deseo de enseñar a los niños se basa en la creencia de que tocar y aprender a través de la experiencia es fundamental. "Los niños aprenden jugando y explorando. Hay que enseñarles que respeten el orden, pero no por una cuestión mía, a mí me da lo mismo, sino que es por la enseñanza, la enseñanza que uno le puede dar", dice. "Si queremos un mundo mejor, debemos comenzar con el ejemplo y enseñar a nuestros niños a ser respetuosos y responsables".

La dedicación de Ana dio sus frutos, ya que su mesa de ajedrez siempre está ocupada con jóvenes con curiosidad. "Siempre vienen chicos a jugar. A veces, sus padres son quienes se muestran reacios a que jueguen, pero ellos deben aprender tocando las piezas. Es parte de la educación", destaca.

Además de su pasión por el ajedrez, Ana también transmitió su amor por la artesanía gracias a su familia. "Durante años, mi familia se dedicó a la artesanía. Aprendí sobre tejido y pulseras en ese ambiente, y es una parte importante de mi vida", cuenta.

Ana disfruta compartiendo su amor por el ajedrez y la artesanía con quienes comparten su pasión. "Mi día aquí es tratar de involucrar a los niños en el ajedrez y en la artesanía. Aunque estoy sola, ya que mi familia no vive en Catamarca, tengo una familia adoptiva, pero no puedo a ellos obligarlos a que estén conmigo todo el tiempo”, dice sonriente.