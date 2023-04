La historia del juez de Catamarca que murió "de un día para el otro"

Marcos Herrera tenía 44 años y vivía en Santa María, Catamarca. Era juez en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Menores de esa provincia. El miércoles 5 de abril empezó a sentirse mal. Tenía fiebre alta y mucho dolor de cuerpo. El viernes 7 dio positivo de dengue, el sábado lo internaron y este lunes falleció.

Manuel, su hermano mayor, todavía no lo puede creer. “Fue de un día para el otro, él ni siquiera había registrado que lo había picado un mosquito”, Contó.

Explica que, cuando comenzó a sentirse mal, se trasladó a San Miguel de Tucumán, que queda a 180 kilómetros de su casa. “Ahí tenía un departamento, para recibir atención médica solemos viajar”, comenta.

Lo acompañó su mamá e hizo que un doctor se acercara a ese domicilio. Lo trataron con paracetamol, pero la fiebre no bajaba. Entonces comenzaron a hacerle estudios.

“El viernes le entregaron los resultados: tenía dengue. Y el sábado lo internaron en la terapia del centro de salud Zenón Santillán”, relata Manuel.

“El médico me dijo fue el virus resultó muy agresivo y en cuestión de horas le generó un daño significativo en los riñones. El venía de un cuadro de estrés y tenía las defensas bajas”, detalla su hermano.

El domingo de Pascuas su mamá le dijo que estaba consciente y hablaba, pero el lunes llamaron a Manuel para avisarle que la situación se había complicado.

Fue entonces que viajó desde Catamarca para verlo: “Lo encontré sedado. Llegó a apretarme la mano. Yo le hablé y me despedí”.

A las 21 del lunes finalmente falleció y este jueves despidieron sus restos en el Cementerio Municipal de Santa María, su ciudad natal.

“Nunca nos imaginamos que algo así podía pasar, fue todo muy rápido”, comparte Manuel, que hoy se apoya en su mujer y en sus tres hijas para salir adelante mientras intenta estar cerca de su mamá.

“Hace unos años perdí a mi papá, después a otro de mis hermanos, que falleció de cáncer, y ahora nos tocó enfrentar esta tragedia”, se lamenta.

Dice que Marcos era una persona “muy noble y estudiosa”, fanática de Boca y del “Rojo de Santa María”, el Club Deportivo Unión Calchaquí.

Cuenta que vivía con sus dos perras raza pila, Morita e Hina, que eran “la luz de sus ojos”, y que ahora quedaron a cargo de su mamá.

También amaba a sus seis sobrinos e intentaba compartir tiempo con ellos", cierra Manuel.



El dengue en el NOA



Según los datos del último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, el Noroeste es una de las regiones del país más afectadas por la epidemia de dengue, que ya es récord en cantidad de contagios. Allí se confirmaron hasta el 9 de abril, 20.065 casos, casi la misma cantidad que en la región centro del país, mucho más poblada (20.445).

Sin embargo, Catamarca es una de las provincias con menor registro de positivos: 359. La provincia con más casos es Tucumán, donde se registraron 9.246. Le siguen Salta, con 5.185, y Santiago del Estero, con 2.551. La provincia con menos positivos confirmados es La Rioja (43).

Tucumán, en tanto, es una de las provincias que registran más fallecidos, 9 según los conteos provinciales (la carga de fallecidos en el Boletín tiene un delay). Son 9 muertos de un total de 35. La provincia con más fallecidos es Salta (10).