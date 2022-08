La Intersindical docente confirmó el inicio de medidas de fuerza desde este lunes

Luego del encuentro que se concretó esta mañana, en el que sí estuvo presente la ministra de Educación Andrea Centurión, los gremios docentes se volvieron a reunir para tratar de llegar a un acuerdo salarial en el marco de las paritarias que vienen celebrando, luego que en la reunión anterior con la titular de la cartera de Trabajo, no se arribara a una definición.

Este martes, junto a las dos ministras, los gremios que integran la Intersindical docente decidieron el inicio del plan de lucha, tras no haber arribado a un acuerdo en el porcentaje ofrecido desde la Provincia y también por no haber conseguido de la cartera educativa, definiciones concretas sobre la implementación de la Jornada Completa. En cuanto a lo salarial, “hubo una propuesta de adelantar la revisión prevista para octubre, pero no era suficiente”, explicó Juan Godoy de SUTECA.

Ante esto y por considerar acotadas las instancias de diálogo, se anunció el inicio de un plan de lucha. El mismo comenzará este lunes 29 y se extenderá por 48 horas. A esto se añadirá una medida similar pero por 72 horas. Será la semana siguiente, coincidiendo esta fecha con la anunciada por Educación como la del inicio de la implementación de la Jornada Completa. Esto, en cuanto a los plazos, siempre y cuando el Ejecutivo provincial no haga llegar una propuesta salarial superadora a los sindicatos que representan a la docencia catamarqueña.

La medida será sin asistencia a los lugares de trabajo “las que podrán complementarse con otras medidas como, asambleas permanentes, clases públicas y quite de colaboración”. Lo propuesto por la Provincia fue un 8% pero los gremios solicitaban “40% para lo que queda de este semestre próximo de este año lectivo”.

Los reclamos

El plan de lucha quedó asentado en un acta donde se dejó plasmado que se llega a esta instancia luego de haber sostenido el diálogo pero que se llega a esto “frente a la falta de políticas públicas de un Estado aumente de políticas educativas, ya denunciado con antelación, y sin perjuicio de ello, esperamos e instamos al Gobierno que arbitre las medidas conducentes a garantizar la continuidad del ciclo lectivo dando solución a los reclamos docentes”.

Los pedidos no son sino la “urgente” recomposición salarial y la “definición de los incumplimientos paritarios de carácter pedagógico y condiciones laborales”.

Inflación

En tanto, Godoy en declaraciones radiales apuntó a la situación inflacionaria para sostener el valor solicitado de incremento. “El costo de vida y la canasta familiar está en los 111 mil pesos para estar encima de la pobreza. Acá los 50 mil pesos sería la indigencia, y hay maestros que no llegan a ese valor”, expresó.

“Estamos con una proyección de inflación del 80 o 90% para diciembre, y hacemos este planteo en tiempo y forma. La realidad de las familias varía todos los días”, añadió.