La literatura sale de las páginas y se convierte en juegos, arte y creatividad

La literatura no se limita a las páginas de un libro. También puede encontrarse en un cuaderno artesanal, en un juego que propone inventar poemas, en una funda diseñada para transportar una novela o en una miniatura que recrea los personajes y escenarios de una historia conocida. Esa diversidad de expresiones tiene su espacio en la Feria del Libro, donde distintos emprendimientos presentan productos que vinculan la lectura con el arte, el diseño, la escritura y el juego.

Entre los stands de esta edición, las propuestas amplían las posibilidades de interacción con los libros y muestran que el universo literario puede trasladarse a numerosos objetos de uso cotidiano. Desde juegos didácticos destinados a estimular el aprendizaje hasta prendas inspiradas en escritores catamarqueños, las iniciativas combinan creatividad, elaboración artesanal y nuevas maneras de compartir las historias.

El recorrido incluye proyectos que trabajan con papel, textiles, ilustraciones, encuadernaciones y materiales recuperados. Cada uno desarrolla una identidad propia, pero todos encuentran en la literatura un punto de partida para crear productos que acompañan diferentes formas de leer, escribir, estudiar, dibujar y jugar.

Juegos para aprender, imaginar y crear con las palabras

Desde La Rioja, Mil Universos Juegos Libres, emprendimiento de Inés Castro, participa de la Feria con juegos didácticos de producción nacional orientados a estimular la creatividad y el desarrollo cognitivo. Sus propuestas buscan acompañar el aprendizaje mediante materiales que permiten explorar conocimientos y desarrollar habilidades a través de experiencias lúdicas.

Entre sus productos se destacan los juegos de cartas de la línea Barco de Papel, pensados para trabajar con letras, números y escritura. La oferta también incluye materiales que favorecen la autonomía de las infancias, con alternativas que permiten aprender y experimentar de manera participativa.

La literatura encuentra allí otra forma de expresión: algunos de los juegos proponen crear poemas y explorar las palabras mediante dinámicas que convierten el lenguaje en una actividad recreativa. De este modo, los libros y la escritura se relacionan con el juego, la imaginación y el aprendizaje, ampliando las maneras de acercarse a las historias.

En el mismo recorrido, Osías Didácticos ofrece juegos y rompecabezas destinados a la primera infancia. Su presencia suma alternativas orientadas a los más pequeños, dentro de una Feria que reúne propuestas para distintos intereses y formas de relacionarse con los materiales creativos.

Papelería artesanal y cuadernos para escribir

Para quienes disfrutan de escribir, dibujar, registrar pensamientos o conservar recuerdos en papel, los emprendimientos dedicados a la papelería y la encuadernación presentan distintas posibilidades. Los productos combinan funcionalidad, personalización y una búsqueda estética que convierte a los cuadernos y las agendas en objetos con identidad propia.

Una Gota en el Espacio, emprendimiento de Brenda, presenta papelería artesanal con una estética vintage. Su propuesta incluye cuadernos, agendas, stickers y pequeños objetos decorativos, pensados para quienes encuentran en el papel una herramienta para organizar actividades, expresar ideas o desarrollar proyectos personales.

Por su parte, Latir América, de Agustina Ludeña, trabaja con encuadernaciones artesanales y cuadernos Midori. Este sistema permite intercambiar las libretas y conservar la misma cubierta, una característica que ofrece la posibilidad de renovar el contenido sin reemplazar toda la estructura exterior del cuaderno.

Otra propuesta es la de Dream Journals, de Eliana Saladino, que transforma materiales recuperados en diarios creativos. Entre los elementos reutilizados se encuentran tapas y hojas de libros antiguos, que adquieren una nueva función dentro de objetos concebidos para escribir, dibujar, pintar y hacer collage. La iniciativa vincula la recuperación de materiales con la creación artística y ofrece soportes para desarrollar distintas formas de expresión.

A estas alternativas se suma Rayuela Impresiones, donde Tamara propone cuadernos y agendas personalizables. La adaptación alcanza tanto a las tapas como al diseño de las páginas interiores, de modo que cada producto puede responder a las preferencias de quienes buscan un objeto ajustado a sus necesidades y gustos.

La literatura en prendas y accesorios

Los libros y sus autores también inspiran propuestas textiles que permiten llevar referencias literarias en la vestimenta y en los objetos de uso cotidiano. En esta línea, Sagrada Estudio de Diseño, de Carla Bordonaro, creó especialmente para la Feria una colección de estampas inspiradas en escritores catamarqueños.

La propuesta incorpora textos cedidos por autores locales, que se trasladan a diferentes prendas y accesorios. La colección incluye remeras, vestidos, pañuelos y bolsos, con diseños que vinculan la producción textil con la literatura de Catamarca.

La iniciativa encuentra así una manera de acercar los textos y las voces de escritores de la provincia a otros formatos, integrándolos en objetos que pueden acompañar la vida diaria. Las palabras dejan de estar únicamente en el papel y pasan a formar parte de prendas y complementos.

En el ámbito de los accesorios textiles, Otzi presentó una variedad de productos pensados para acompañar distintas formas de lectura y estudio. Entre ellos se encuentran estuches regulables para libros, fundas para lectores electrónicos, señaladores y organizadores.

Sus diseños propios combinan soluciones destinadas a transportar y proteger materiales de lectura con accesorios útiles para las actividades educativas. Los organizadores, en particular, son muy elegidos por docentes y estudiantes, según la información presentada sobre el emprendimiento.

La propuesta contempla así tanto a quienes prefieren los libros impresos como a quienes utilizan dispositivos electrónicos, con objetos pensados para acompañar diferentes hábitos y necesidades vinculados con la lectura.

Papel calado, origami y libros con otros formatos

La diversidad de la Feria también se manifiesta en propuestas que trabajan el papel como material artístico y exploran formatos diferentes de los libros tradicionales. En este grupo se encuentra Naif Paper Love, emprendimiento de Laura Schemper, dedicado a la realización de cuadros de papel calado y superpuesto, algunos de ellos con iluminación.

Sus creaciones incluyen además miniaturas de origami inspiradas en personajes y obras reconocidas. Entre las referencias se encuentran El principito, Harry Potter, Alicia en el país de las maravillas y Caperucita Roja. Estas piezas trasladan universos literarios a composiciones delicadas, elaboradas a partir de técnicas que permiten trabajar con formas, capas y figuras de papel.

Otra experiencia es la de Órbita, libros de tela, de Mariel Zapata. El emprendimiento explora el formato textil mediante libros bordados a mano o a máquina y también presenta libros de cartón y fanzines. Estos últimos reúnen poemas y fragmentos de autores reconocidos, incorporando textos literarios a publicaciones de características diferentes.

La propuesta amplía las formas materiales en las que puede presentarse la literatura y suma alternativas que combinan bordado, producción artesanal y contenidos escritos. Los libros de tela, los ejemplares de cartón y los fanzines muestran que una historia o un poema pueden encontrar soportes diversos, de acuerdo con las características de cada proyecto.

Miniaturas, ilustración y más

En Taller Chiquito, Sofía Cano reúne ilustración, miniaturismo y una estética botánica inspirada en su experiencia en Japón. Para esta edición de la Feria preparó minilibros para armar y piezas vinculadas con universos literarios como Alicia en el país de las maravillas y El principito.

La propuesta combina el trabajo manual con referencias a historias conocidas y ofrece objetos que invitan a observar los detalles y descubrir las posibilidades creativas de los formatos pequeños. Las piezas preparadas para esta edición se integran a una oferta que relaciona ilustración, elaboración artesanal y literatura.

Además, Taller Chiquito incorpora una actividad participativa destinada al público. La consigna consiste en sacar una frase de un caldero y reconocer a qué libro pertenece. Quienes logran identificar correctamente la obra reciben un sticker como premio.

El juego convierte el reconocimiento de frases literarias en una experiencia directa para quienes recorren el stand. La dinámica invita a recuperar lecturas, poner a prueba la memoria y relacionarse con los libros desde una actividad recreativa, en la que el conocimiento de las historias se combina con la participación.