La Madre Morena llegó al Poder Judicial en una jornada de devoción

La imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle, conocida afectuosamente como la Madre Morena, visitó durante la mañana de este jueves la sede del Poder Judicial de Catamarca, donde fue recibida con respeto, alegría y devoción por las autoridades y el personal que desempeña sus funciones en el máximo órgano de justicia de la provincia.

La llegada de la Sagrada Imagen se produjo en el marco del tiempo de preparación para las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, que se desarrollarán entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre. Como parte de estas actividades, la imagen de la Patrona de Catamarca recorre distintas instituciones civiles y organismos públicos, acercando su presencia a quienes trabajan en esos espacios.

La sede judicial se vistió de gala para recibir a la Virgen del Valle, en una jornada que tuvo como protagonistas la oración compartida y el agradecimiento por su presencia maternal. La recepción se realizó bajo la intensa llovizna registrada en el Valle Central, que acompañó el arribo de la imagen peregrina a las instalaciones ubicadas en calle República, entre Sarmiento y Maipú, en la ciudad Capital.

La visita permitió que las autoridades y los trabajadores del Poder Judicial participaran de un momento de encuentro religioso, en el que expresaron su devoción a la Virgen en su tradicional advocación del Valle.

El padre Ángel Nieva acompañó la Sagrada Imagen

La imagen peregrina llegó a las instalaciones judiciales en brazos del padre Ángel Nieva, sacerdote que colabora con la atención pastoral del Santuario Catedral. Su presencia acompañó el desarrollo de la visita y el momento de oración que compartieron las autoridades y el personal de la institución.

La recepción estuvo encabezada por el presidente de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, Dr. Néstor Hernán Martel, junto con los trabajadores que cumplen funciones en el máximo órgano de justicia provincial.

En un clima de alegría y gratitud, los presentes dieron la bienvenida a la Patrona de Catamarca y participaron de una oración comunitaria dedicada a la Virgen María, en su tierna advocación de Nuestra Señora del Valle. El momento de oración fue guiado por el padre Nieva, quien agradeció la bienvenida brindada a la Sagrada Imagen y, posteriormente, impartió la bendición a los presentes.

La actividad se desarrolló como parte de la visita institucional de la Madre Morena, que lleva su presencia a diferentes espacios de la comunidad catamarqueña durante las semanas previas a las festividades marianas. Según lo previsto, la Sagrada Imagen permanecerá en la sede del Poder Judicial hasta horas del mediodía de este jueves, antes de continuar con las actividades contempladas en el recorrido por las instituciones.

Continúa el recorrido de la Madre Morena

La visita al Poder Judicial integra el cronograma de peregrinación de la imagen de Nuestra Señora del Valle, que se desarrolla desde el 13 de octubre hasta el 20 de noviembre.

Durante este período, distintas instituciones civiles y organismos públicos tendrán la oportunidad de recibir a la Patrona de Catamarca, en una iniciativa que busca acercar la imagen peregrina a los espacios de trabajo y promover momentos de encuentro y oración.

El recorrido continuará este viernes 16 de octubre con visitas programadas en cuatro lugares, distribuidas a lo largo de la mañana y la tarde. El cronograma previsto para esa jornada es el siguiente:

Ejército Argentino: de 8:00 a 12:00.

Mercado de Abasto: de 8:00 a 11:00.

Centro vecinal del barrio Don Félix, San Isidro, Valle Viejo: de 8:30 a 12:30.

Escuela N.º 702 José Cubas, Nivel Primario: de 14:00 a 18:00.

Las actividades abarcarán diferentes ámbitos de la vida institucional y comunitaria, desde organismos vinculados con la defensa hasta espacios comerciales, vecinales y educativos. De esta manera, la peregrinación continuará acercando la imagen de la Virgen del Valle a las personas que desarrollan sus tareas en estos lugares, como parte de las actividades previas a las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción.

Cómo inscribirse para recibir a la Virgen del Valle

Las instituciones civiles y los organismos públicos que deseen recibir la visita de la Madre Morena pueden inscribirse en la Secretaría de la Catedral, donde se reciben las solicitudes para participar del recorrido. Para facilitar la organización de las visitas, se encuentran habilitados los siguientes canales de inscripción y consulta:

Lugar: Secretaría de la Catedral.

Días de atención: de lunes a viernes.

Horario de la mañana: de 8:00 a 12:00.

Horario de la tarde: de 17:00 a 21:00.

Teléfono fijo: 4422505.

Las instituciones interesadas podrán acercarse personalmente durante los horarios establecidos o comunicarse telefónicamente para gestionar su inscripción.

El cronograma de visitas se extenderá hasta el 20 de noviembre, de acuerdo con las fechas previstas para esta etapa de la peregrinación. La convocatoria está dirigida específicamente a instituciones civiles y organismos públicos que deseen recibir la imagen de Nuestra Señora del Valle.