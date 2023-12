La nueva Intersindical no iniciará las clases en el 2024 ante la falta de paritarias

Luego de haber solicitado a la ministra de Trabajo, Verónica Soria, la “urgente” convocatoria a paritarias, los gremios que integran ahora la Intersindical docente, molestos por la falta de respuesta que ellos directamente toman como “la ausencia de convocatoria del Ejecutivo Provincial”, adelantaron que inciarán “a partir del próximo ciclo lectivo, medidas de acción”.

Así lo marcaron mediante un comunicado, donde destacaron cinco puntos que consideran deben ser tratados con las autoridades de la Provincia, para evitar de esta manera la interrupció normal del dictado de clases del año entrante. Obviamente que lo que se plantea como primer tema a resolver, es el paritario. Y es aquí que ATECA, SADOP y SIDCa solcitan “la readecuación salarial ante la previsión de una inflación del 30% en diciembre, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo docente”. En cuanto al cálculo de la formula salarial para la paritaria 2024, los gremios piden la "reformulación del cálculo considerando el valor del punto índice en sucesivos aumentos de manera acumulativa y no congelada al valor de febrero, para no poner en riesgo la continuidad de la paritaria nacional".

Además, siguiendo el listado, la Intersindical pide no fijar un mínimo Paritario para docentes que recién se Inicia, por cuando consideran que es “necesario hasta la indefinición de las paritarias nacionales su continuidad o no fijar un nuevo mínimo paritario para los docentes que recién inician a los fines de que estos no se vean perjudicados con el poder adquisitivo”.

A esto le añaden el pedido de pago de deudas docentes, “al valor actual en la liquidación”

Frente de Gremios Docentes

Mientras estos tres gremios, que se mantienen en la Intersindical original, requieren lo antes señalado, las otras dos representaciones docentes, UDA y SUTECA, no solo que ya conformaron lo que dieron en llamar el Frente de Gremios Docentes, sino que además, ya sumaron un encuentro con el Gobernador Raúl Jalil. La reunión en este caso la mantuvo el primer mandatario provincial con la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) seccional Catamarca, quien este jueves planteó el malestar del sector docente a la reapertura de las paritarias.

Por respuesta Jalil le señaló a Nancy Agüero que los docente ya recibieron una actualización de más del 110%, y que el incremento a la Administración Publica dipuesto ahora fue para nivelar los salarios de los trabajadores de la provincia. En esta línea le indicó que efectivamente habrá paritariasa pero que estas será después de la primera quincena de enero.