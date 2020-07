La UICa plantea: "el miedo es saludable porque nos agudiza los sentidos para extremar las medidas de prevención"

La Unión Industrial de Catamarca a una semana de conocerse el primer caso de Covid-19 en la provincia emitió su parecer y perspectiva para esta nueva realidad. La institución salió a proponer tranquilidad y lo sostiene por medio de un comunicado que desde el título ya plantea un debate: "La UICa ante los primeros casos de COVID 19 en la Provincia: Miedo o pánico".

El comunicado

"Lo que tanto temíamos y supimos esquivar durante 105 días ya está entre nosotros. La Provincia, los Municipios, las empresas y la gente hemos estado preparándonos durante este tiempo, para este momento. Se establecieron controles de ingresos a la Provincia, medidas de higiene, distanciamiento, uso de barbijos, instalación de nuevos Hospitales específicos para COVID 19, capacitación del personal, compra de insumos, concientización de la población, protocolos, etc., etc. Ahora que el virus está entre nosotros ninguno dejamos de sentir un poco de miedo y algunos de pánico. El miedo es saludable porque nos agudiza los sentidos y la mente para tomar y extremar las medidas de prevención, en cambio el pánico es negativo pues nos paraliza y no nos deja pensar ni actuar.

Desde esta Institución que nuclea las Industrias Catamarqueñas queremos aportar una mirada razonada sobre nuestro futuro mediato e inmediato. En primer lugar acatando lo que las autoridades provinciales nos han pedido, y que además nuestro convencimiento nos dice, hemos instado a las Empresas socias a cumplir a rajatabla los Protocolos de Higiene y Seguridad en vigencia y a extremar los recaudos para evitar la posibilidad de contagios en nuestras plantas industriales, teniendo además en cuenta que el personal que hubiera mantenido contactos estrechos con casos positivos ó sospechosos de COVID, no ingresen a trabajar y ponerlos en conocimiento de las áreas de Salud correspondientes. Por ser relativamente pocos los casos es hoy posible seguir la cadena epidemiológica, aun cuando se puede ver que ello es muy laborioso, porque cada persona sospechosa ó positiva de COVID ha mantenido demasiados contactos. Por ello recomendamos también a nuestro personal tener la menor cantidad posible de contactos estrechos y quedarse en casa saliendo solamente lo necesario ó imprescindible.

Nuestra visión de la Pandemia, visto lo ocurrido en casi todos los países del mundo, es que cuando esto termine, porque seguro que terminará en algún tiempo, es tratar de hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a ese momento con las empresas vivas y si fuera posible con todos los puestos de trabajo vigentes, y creemos que ello será posible. Pero necesitamos el apoyo de nuestro personal que son parte interesada del problema ya que en ese momento tener trabajo será un bien muy apreciado, todo un orgullo y una salvación de la caída económica que inexorablemente acaecerá no solo en nuestra Provincia y en nuestra Nación, sino en todo el planeta. También necesitamos del apoyo del Gobierno de la Provincia y de los Municipios de la Capital y del Interior Provincial donde haya plantas industriales. Ellos deben controlar firmemente que cumplamos los protocolos y dejarnos trabajar como lo hacen otras provincias, ya que en caso contrario el futuro nos encontrará como otras de las empresas caídas en manos del Virus y recrear los puestos de trabajo llevará mucho, pero mucho tiempo".