La UTA, en estado de alerta

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió anoche el “estado de alerta”, por la falta de pago de haberes del mes de abril.

Durante la jornada de ayer, la Seccional Catamarca-La Rioja, que conduce Juan Vergara, mantuvo dos reuniones por videoconferencia, con las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación.

La primera se llevó a cabo a las 9 y se extendió hasta las 12. Por la falta de entendimiento entre las partes, pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde.

A partir de las 17, se reanudaron las negociaciones virtuales, sin embargo, no lograron arribar a un acuerdo. Según pudo conocer LA UNIÓN, Nación emitió un listado de las provincias que estarían en condiciones de recibir el aporte y Catamarca no estaría incluida. Dicha situación generó malestar. Los gremialistas pedirán a las autoridades provinciales que expliquen cuál sería el motivo por el que no presentaron las rendiciones que estaría reclamando Nación para liberar el subsidio.