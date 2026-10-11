La Virgen del Valle inicia sus visitas a instituciones y organismos públicos

La preparación para las festividades de diciembre en honor de la Inmaculada Concepción comenzará este martes 13 de octubre con las visitas de la imagen peregrina de la Virgen del Valle a instituciones civiles y organismos públicos. El recorrido forma parte de las actividades previstas antes de las celebraciones religiosas, que se desarrollarán entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.

La iniciativa contempla la presencia de la imagen de la Madre Morena en diferentes espacios institucionales, con visitas destinadas a aquellas entidades que realicen la inscripción correspondiente. De acuerdo con el cronograma difundido, las actividades comenzarán el martes 13 de octubre y continuarán durante las semanas siguientes, hasta el 20 de noviembre.

El programa inicial incluye dependencias y entidades de distintos ámbitos, entre ellas Radio Valle Viejo, AFIP, ARCAT, la Sociedad de Fomento de Villa Cubas, el Tribunal Oral Federal de Catamarca, el Poder Judicial de Catamarca, el Ejército Argentino, el Mercado de Abasto, un centro vecinal de San Isidro, en Valle Viejo, y la Escuela N.º 702 José Cubas, de Nivel Primario.

Las visitas se realizarán en diferentes horarios, de acuerdo con la agenda establecida para cada jornada. De esta manera, el cronograma organiza la presencia de la imagen peregrina en instituciones públicas, espacios comunitarios y establecimientos educativos, como parte de los preparativos para las festividades marianas.

Una agenda previa a las celebraciones de diciembre

El recorrido de la Virgen del Valle se inscribe en las actividades organizadas de cara a las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción. Las celebraciones principales están previstas entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, mientras que las visitas a instituciones comenzarán varias semanas antes, el martes 13 de octubre.

Según lo informado, la imagen peregrina visitará instituciones civiles y organismos públicos que se inscriban previamente. El cronograma establecido contempla actividades desde el 13 de octubre hasta el 20 de noviembre, período durante el cual distintas entidades podrán recibir la visita de la Madre Morena conforme a la programación prevista.

La agenda inicial está distribuida en cuatro jornadas consecutivas, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. En cada una se establecieron horarios específicos para las visitas, que incluyen actividades durante la mañana, la tarde y distintos tramos de la jornada.

Martes 13 de octubre: comienza el recorrido

La primera jornada de visitas será este martes 13 de octubre, con actividades previstas en cuatro instituciones. La agenda comenzará a las 8:00 con la visita a Radio Valle Viejo y continuará durante la mañana con las dependencias de AFIP y ARCAT.

El cronograma establece los siguientes horarios:

8:00: Radio Valle Viejo.

8:15 a 12:00: AFIP.

8:30 a 12:30: ARCAT.

16:00 a 20:00: Sociedad de Fomento de Villa Cubas.

Las visitas de la mañana se desarrollarán en distintos horarios, con actividades que se superponen parcialmente entre las instituciones programadas. Por la tarde, la imagen peregrina llegará a la Sociedad de Fomento de Villa Cubas, donde la visita está prevista entre las 16:00 y las 20:00.

Con esta primera jornada comenzará formalmente el recorrido de la Virgen del Valle por las entidades que se hayan registrado para recibirla.

Miércoles 14 y jueves 15: visitas a instituciones judiciales

La agenda continuará el miércoles 14 de octubre con una visita al Tribunal Oral Federal de Catamarca. Según el cronograma, la actividad se desarrollará entre las 9:00 y las 12:30.

Al día siguiente, el jueves 15 de octubre, la imagen peregrina visitará el Poder Judicial de Catamarca, también en el horario de 9:00 a 12:30. De esta manera, las dos jornadas consecutivas contemplan la presencia de la Virgen del Valle en instituciones vinculadas con el ámbito judicial. En ambos casos, el programa fija un horario matutino para la visita.

La inclusión de estas dependencias forma parte de la agenda inicial de actividades prevista para octubre, dentro del recorrido que se extenderá hasta el 20 de noviembre.

Viernes 16: Ejército, Mercado de Abasto

El viernes 16 de octubre, el cronograma prevé visitas a cuatro instituciones y espacios de la comunidad. La jornada comenzará a las 8:00 con actividades en el Ejército Argentino y el Mercado de Abasto, mientras que también está programada una visita al centro vecinal del barrio Don Félix, en San Isidro, Valle Viejo.

Por la tarde, la imagen peregrina llegará a la Escuela N.º 702 José Cubas, correspondiente al Nivel Primario.

Los horarios previstos para ese día son los siguientes:

8:00 a 12:00: Ejército Argentino.

8:00 a 11:00: Mercado de Abasto.

8:30 a 12:30: Centro vecinal del barrio Don Félix, San Isidro, Valle Viejo.

14:00 a 18:00: Escuela N.º 702 José Cubas, Nivel Primario.

La programación contempla así actividades durante la mañana en tres espacios diferentes y una visita vespertina al establecimiento educativo. El cronograma identifica expresamente al centro vecinal del barrio Don Félix, ubicado en San Isidro, dentro del departamento Valle Viejo, y a la Escuela N.º 702 José Cubas como parte de las instituciones incluidas en esta primera etapa.

Cómo inscribirse para recibir a la Madre Morena

Las instituciones civiles y los organismos públicos interesados en recibir la visita de la imagen peregrina deben realizar una inscripción previa en la Secretaría de la Catedral. Para efectuar el trámite, se encuentran habilitados días y horarios específicos de atención.

La inscripción constituye el paso previsto para que las instituciones puedan recibir a la Virgen del Valle durante el período establecido. El cronograma inicial difundido abarca las jornadas del 13, 14, 15 y 16 de octubre, mientras que las visitas continuarán hasta el 20 de noviembre.