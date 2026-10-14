La Virgen del Valle llevó su mensaje de fe al Tribunal Oral Federal de Catamarca

Durante la mañana de este miércoles , la imagen peregrina de la Virgen del Valle visitó las dependencias del Tribunal Oral Federal de Catamarca, en el marco de la segunda jornada de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos. La visita forma parte de las actividades de preparación para vivir las fiestas de la Inmaculada Concepción, que se celebrarán en diciembre.

La presencia de la Madre del Valle en el ámbito judicial federal permitió compartir un momento de oración y bendición con quienes desempeñan sus tareas en la institución. La iniciativa integra un itinerario de visitas que comenzó el 13 de octubre y se extenderá hasta el 20 de noviembre, con el propósito de acercar la imagen mariana a diferentes espacios de la comunidad.

La jornada estuvo acompañada por una intensa llovizna que caía sobre la ciudad capital. A pesar de las condiciones climáticas, la Sagrada Imagen fue trasladada en brazos por el padre Ángel Nieva, sacerdote que sirve en el Santuario Catedral, durante el trayecto hasta la sede del organismo judicial.

En el recorrido, la imagen fue saludada por ocasionales transeúntes, que tuvieron la oportunidad de manifestar su respeto y devoción ante el paso de la Virgen. Así, el traslado por las calles de la ciudad formó parte de una visita que vinculó el espacio público con las actividades religiosas previstas para los próximos meses.

Recepción en la sede del Tribunal Oral Federal

A su llegada al Tribunal Oral Federal de Catamarca, la imagen peregrina fue recibida con devoción y respeto por la Dra. Ana María Busleiman, jueza recientemente asumida en sus funciones, junto con el personal que se desempeña en el organismo.

El recibimiento constituyó uno de los momentos centrales de la visita, que llevó la presencia de la Madre Morena a una institución dedicada a la actividad judicial. La participación de la magistrada y de los trabajadores del tribunal acompañó la recepción de la Sagrada Imagen en el marco de este recorrido por dependencias públicas y espacios institucionales.

La visita se desarrolló en un clima de recogimiento, con un momento especialmente dedicado a la oración y a la expresión de la fe. Luego del canto en honor a la Madre Morena, el padre Ángel Nieva guió la oración y bendijo a las personas que se encontraban presentes.

De esta manera, la actividad religiosa reunió a quienes participaron de la recepción en torno a una instancia de oración compartida. El canto dedicado a la Virgen y la bendición impartida por el sacerdote marcaron el desarrollo de la visita en las dependencias del organismo federal.

Un recorrido que prepara las fiestas de diciembre

La llegada de la Virgen del Valle al Tribunal Oral Federal se inscribe en un cronograma de visitas que se extenderá durante varias semanas. El recorrido de la imagen peregrina por instituciones civiles y organismos públicos comenzó el 13 de octubre y continuará hasta el 20 de noviembre, como parte de la preparación para las fiestas de la Inmaculada Concepción de diciembre.

La propuesta contempla diferentes espacios e instituciones, con jornadas organizadas en fechas y horarios específicos. El cronograma previsto para los próximos días incluye dependencias del Poder Judicial, el Ejército Argentino, el Mercado de Abasto, un centro vecinal y una institución educativa.

Las visitas programadas son las siguientes:

Jueves 15 de octubre: de 9:00 a 12:30, visita al Poder Judicial de Catamarca.

Viernes 16 de octubre: de 8:00 a 12:00, visita al Ejército Argentino.

Viernes 16 de octubre: de 8:00 a 11:00, visita al Mercado de Abasto.

Viernes 16 de octubre: de 8:30 a 12:30, visita al centro vecinal del barrio Don Félix, en San Isidro, Valle Viejo.

Viernes 16 de octubre: de 14:00 a 18:00, visita a la Escuela Nº 702 José Cubas, de Nivel Primario.

La agenda reúne ámbitos institucionales, espacios vinculados con la actividad comercial y lugares de encuentro comunitario, además de una institución educativa. De acuerdo con el cronograma informado, la imagen peregrina continuará acercándose a estos espacios durante el período establecido para las visitas.

Cómo inscribirse para recibir a la Madre Morena

Las personas e instituciones interesadas en recibir la visita de la Virgen del Valle pueden realizar las inscripciones en la Secretaría de la Catedral. La atención se brinda de lunes a viernes, en dos turnos, para facilitar la realización de las solicitudes.

Los datos habilitados para gestionar la inscripción son los siguientes:

Lugar: Secretaría de la Catedral.

Días de atención: de lunes a viernes.

Horario de la mañana: de 8:00 a 12:00.

Horario de la tarde: de 17:00 a 21:00.

Teléfono fijo: 4422505.

La inscripción permite canalizar las solicitudes de quienes desean recibir la visita de la Madre Morena durante el período previsto, que se extiende desde el 13 de octubre hasta el 20 de noviembre.