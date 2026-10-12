Las 10 claves que debés tener en cuenta para hacer una limpieza energética en tu hogar

Según distintas tradiciones y creencias, hacer una limpieza de las energías, a través de diferentes rituales, permite alejar lo malo que puede haber en el hogar, además de atraer la buena fortuna, la abundancia, el dinero y el amor. Para hacer una limpieza energética del hogar se pueden llevar a cabo dos grandes acciones: las limpiezas propiamente dichas, que se realizan cuando se percibe el ambiente muy "cargado"; y las de "mantenimiento", que consisten en disponer de ciertos objetos que de por sí alejan o transmutan las malas vibras.

El primer paso fundamental en este proceso es hacer limpieza y ordenar el hogar. Para lograr una buena puesta a punto en términos de higiene y orden, se recomienda deshacerse de objetos y elementos que no se usen o bien estén rotos. Asimismo, es necesario prestar vital atención a los objetos antiguos que ingresan al hogar, ya que estos suelen estar "cargados" de una energía previa que puede afectar la armonía de la casa. Ante esta situación, lo mejor es directamente evitarlos o bien limpiarlos con palo santo o sahumerios, entre otras alternativas.

Métodos Activos de Purificación: Agua, Sonido y Elementos Naturales

Una vez asegurado el orden físico, el proceso continúa con la aplicación de técnicas específicas. Una de ellas consiste en limpiar con agua y vinagre las distintas superficies, un procedimiento que hace directamente a la armonía de la casa y que se aplica sobre todo a los pisos y a los baños.

Complementariamente, se puede realizar una limpieza sonora, dado que las frecuencias sonoras aportan lo suyo a la hora de espantar las malas vibras y atraer las buenas. Estas se pueden hacer sonar mientras se aplican otros métodos de limpieza energética, o incluso en cualquier momento del día, esté uno trabajando o desarrollando otras tareas. Entre las opciones más comunes se encuentran las frecuencias sonoras que producen los cuencos tibetanos. En caso de no poseer este instrumento, se pueden reproducir algunas de las distintas frecuencias que se encuentran en plataformas como YouTube y Spotify.

La ventilación y la iluminación juegan un papel igual de crucial. Abrir puertas y ventanas es una alternativa simple pero fundamental por varios motivos: en primer lugar, permite que ingrese la luz del sol al hogar; y en segundo lugar, hace circular el aire, lo que ayuda a limpiar y transmutar las distintas energías negativas que se pueden acumularse en los ambientes de la casa.

Humos Sagrados, Aromas y Protección Invisible

Dentro de los métodos más populares para purificar los espacios, el uso de maderas sagradas destaca por su eficacia. Prender palo santo es uno de los procedimientos más usados a la hora de hacer una limpieza energética del hogar. Para ello, es importante tener en cuenta que el mismo debe estar encendido de forma tal que emita humo, pero sin que arda la llama. Este se debe tomar y pasearlo en toda la casa, pasando por cada uno de los ambientes. Su recorrido exige una pauta específica: se hace siempre desde el extremo más lejano de la casa a la puerta de entrada, de manera tal que las energías negativas sean invitadas a retirarse.

En la misma línea se encuentran los sahumerios, otra de las opciones más conocidas por todos. Al igual que el palo santo, su aplicación se puede hacer siguiendo un recorrido específico para eliminar las malas vibras de cada cuarto, o bien se puede colocar en un lugar fijo hasta que se consuma de forma completa.

Dado que los malos olores en el hogar suelen ser indicio de la presencia de energías bajas, las fragancias agradables sirven para la limpieza de las mismas y para atraer las positivas mediante el uso de velas aromáticas. En el caso particular de las velas, el fuego que se prende aporta a la transmutación, y al igual que el palo santo y los sahumerios, se pueden aprovechar para emitir intenciones.

Para quienes buscan una protección sutil y constante, existe un truco sencillo y efectivo: colocar agua y sal. Este método consiste en colocar un pequeño frasco de vidrio en un rincón de la casa que contenga agua y sal, el cual tiene que estar a escondidas, de manera que ningún visitante al hogar lo vea o sepa de su existencia. Las especificaciones técnicas de este recurso incluyen:

Proporción exacta: Dentro del frasco, se deben colocar entre unas tres y siete cucharadas de agua y otras tantas de sal, manteniendo siempre las mismas cantidades.

Tiempo de acción: Se deja en su escondite hasta que el agua se seque.

Cierre del ciclo: Transcurrido ese tiempo, hay que lavar el frasco y dejar que corra el agua para que sus restos se vayan de la casa.

Mantenimiento Permanente: El Rol de la Naturaleza y las Mascotas

Finalmente, mantener la limpieza energética del hogar es mucho más fácil de lo que parece gracias a la presencia de seres vivos. Por un lado, tener plantas facilita esta tarea de forma autónoma, requiriendo únicamente de cuidados básicos. Entre las especies con fama por sus cualidades energéticas se destacan:

La ruda: Ayuda a atraer las buenas vibras; se recomienda tener dos: una macho y otra hembra.

La lavanda: Otra alternativa recomendada para el bienestar del hogar.

La menta: Seleccionada por sus propiedades energéticas dentro de las opciones a tener en cuenta.

El laurel: Integrado en el listado de especies vegetales protectoras.

Por otro lado, cuidar gatos y otras mascotas aporta un beneficio sumamente importante en términos energéticos. Los felinos, en particular, son conocidos por su capacidad para absorber las malas energías de un hogar y de las personas que lo habitan, cerrando así el ciclo integral de protección y equilibrio para los espacios habitados.