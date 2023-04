Le dio sus zapatillas a un cartonero y se hizo viral: "Me partió el corazón"

Todo sucedió en la esquina de Uriburu y Entre Ríos. Allí uno de los tantos cartoneros que día a día recorren la ciudad para ganarse el pan pasaba con su carro. Sus pies iban descalzos, y eso llamó la atención de Gastón, que pasaba en auto con su hija, se bajó y le dio sus zapatillas.

"Fue en Uriburu y Entre Ríos. Pase con el auto y lo esquive porque él iba con la calle. Me partió el corazón cuando lo vi descalzo. Iba con mi hija en el auto, le dije mira eso que triste, di la vuelta de manzana con el auto. Con mucho respeto me acerque. Mi hija desde la ventana grabó todo. Decidimos subirlo para ver si generaba algo lindo en alguien”, contó Gastón en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Emocionante gesto: Gastón se hizo viral por darle sus zapatillas a un cartonero 📷

"La situación de verlo descalzo me partió el corazón. Estaba con mi hija, di la vuelta a la manzana para ir a buscarlo. Lo subí porque quería que genere algo lindo en alguien" dice en RadioInforme3 pic.twitter.com/mePzoL4jRI — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) April 4, 2023

“A mi hija no le sorprende porque siempre estamos pensando en ayudar. El señor necesitaba unas zapatillas y le di las mías. Me dijo que no, pero insistí y se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo muchas cosas lindas, que Dios veía todo y me iba a agradecer”, expresó emocionado.