Le quitan un perro golden a una mujer que fue a la carnicería a pedir que se lo faenaran

n grupo de proteccionistas de animales salvó a Tobías, un alegre golden retriever de 9 años, al que su dueña quiso matar y, para eso, fue hasta una carnicería a pedir si era posible que ellos faenaran a la mascota que le fue retirada. En tanto, la mujer, de 51 años, terminó en la comisaría tras el rescate del animal.

El inusual hecho ocurrió en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, en la calle 5 entre 80 y 80 bis donde funciona una carnicería a la que llegó la dueña de Tobías y consultó a los empleados del local si allí podían hacer el trabajo de diseccionar al animal que estaba vivo y no presentaba ninguna patología terminal, aunque la mujer aseguraba que le quedaban pocos días de vida.

Tras la presentación de un grupo de vecinos proteccionista de la zona, efectivos policiales y los propios rescatistas fueron hasta la vivienda de la mujer y lograron poner a Tobías en resguardo. Parte de esta situación fue grabada por uno de los vecinos y nuevo la viralizaron.

En ese punto, la sorpresa fue aún mayor al escuchar los argumentos de la mujer que, sin ningún tipo de reparos, admitió que había preguntado en la carnicería cómo faenar a Tobías y que se trataba de “una costumbre de campo”.

Al ser increpada por uno de los rescatistas, la mujer le contestó: “No entiendo cuál es el problema”. Luego se explayó: “Yo le explico. Mi papá y mi abuelo son del campo. Trabajaron siempre en el barrio Hipódromo con caballos. Cuando el caballo cumple un determinado tiempo se manda a faenar”.

El asombro fue creciendo cuando el rescatista, atónito ante la respuesta, le preguntó a qué se refería con faenar. “Es como la vaca. Primero lo pelas, le sacás el pelaje. Después lo cuereas y usás la carne. Eso se hace con los animales”. “Yo lo vi que ya estaba en edad... es un buen perro, hace buena caca, tiene buenos dientes”, explicó la mujer ante el estupor de los proteccionistas que acariciaban a Tobías y eran custodiados por efectivos de la comisaría 8ª ante el temor de que la situación se tornara violenta.

En ese momento, los proteccionistas le dijeron que le iban a secuestrar al golden retriever para darlo en adopción. Allí se produjo un entredicho que no pasó a mayores y, tras subir el perro a una jaula de transporte dentro de una camioneta, se escuchó a la mujer decir “Chau Toto”.

Tras secuestrar el perro, los rescatistas llevaron a Tobías hasta la comisaría donde quedó radicada la denuncia por maltrato animal. También fue a la sede policial la mujer.

Se presentó un proyecto en el Congreso

¿En qué consiste la popularmente conocida “Ley Conan” (en alusión al nombre de un perro fallecido del presidente Javier Milei), propuesta por el diputado de Pro, Damián Arabia? ¿Mejora la norma anterior, llamada Sarmiento?

A los pocos días de que se viralizara en las redes, la imagen de un ómnibus escolar que atropelló, sin hacer el menor esfuerzo por esquivarla, a una perra que cruzaba tranquilamente la calle en Lanús, Arabia presentó un proyecto de ley para aumentar las penas de la anterior normativa (N°14.346).

El artículo tres del proyecto plantea el endurecimiento de las penas: “Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y multa de 10 a 30 veces el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, quien infringiere actos de crueldad a los animales”. Dentro de estos, se enumeran: “practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados; mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene; intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario; experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica; abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones; causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente; lastimar o arrollar intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad; y realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales”.

La iniciativa también especifica que se considerará maltrato a: emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente a sus fuerzas, no alimentarlos en cantidad y calidad suficiente, azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas; no proporcionar la atención médica y/o veterinaria adecuada; dejar a un animal en una situación de abandono; estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos o suministrarles drogas no autorizadas por la autoridad sanitaria.

También se incluye, limitar la movilidad de animales, en áreas por cuyas dimensiones y exposición a condiciones extremas de temperatura, representen un peligro para su salud, e imponerles jornadas de esfuerzo excesivas o tareas inapropiadas, entre otros puntos.