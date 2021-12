León Gieco desmintió un cobro millonario por actuar el Día de la Democracia

El cantante León Gieco desmintió las versiones que circulan en las redes sociales donde se indica que habría cobrado una suma millonaria por actuar en el marco de los festejos por el Día de la Democracia el pasado 10 de diciembre.



A través de un video que publicó en diferentes medios el artista hizo su descargo y aclaró: "Me enteré por Twitter que cobré nueve millones de pesos por la actuación en la fiesta de la democracia, fiesta en la que no participé, como tampoco en el aniversario de la UBA, o sea como buena cloaca de la información siguen corriendo las mentiras y las calumnias a las que no quiero acostumbrarme".



El músico recalcó que no suele responder a este tipo de provocaciones, pero que lo hizo "por su familia a la que si afectan estas oscuridades", indicó.