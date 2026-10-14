Llueve en Catamarca: cómo estará el tiempo durante los próximos días

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Capital anticipa la reactivación de las lluvias durante las primeras horas del jueves 15 de octubre. De acuerdo con las previsiones, las precipitaciones se extenderán desde la madrugada hasta aproximadamente el mediodía, en una jornada marcada por la nubosidad y temperaturas frescas.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 19°C. Estas condiciones mantendrán un escenario térmico moderado, sin que las temperaturas previstas superen los 20°C durante la jornada.

En cuanto al viento, soplará levemente desde el sector norte, a una velocidad de 20 km/h. Este componente acompañará el desarrollo de la jornada, mientras que las precipitaciones concentrarán la principal característica meteorológica del jueves.

El volumen de lluvia estimado por el SMN se ubica entre 5 y 15 milímetros, un rango que permite dimensionar la cantidad de agua prevista para el período de precipitaciones. La franja horaria señalada —desde la madrugada hasta el mediodía aproximadamente— será el principal aspecto a tener en cuenta dentro de este pronóstico.

Los datos centrales para el jueves 15/10 son los siguientes:

Temperatura mínima: 15°C.

15°C. Temperatura máxima: 19°C.

19°C. Estado del cielo: mayormente nublado.

mayormente nublado. Viento: del norte, a 20 km/h.

del norte, a 20 km/h. Precipitaciones estimadas: entre 5 y 15 mm.

entre 5 y 15 mm. Período previsto de lluvias: desde la madrugada hasta aproximadamente el mediodía.

Viernes: mejoran las condiciones y sube la máxima

Para el viernes 16 de octubre, el panorama meteorológico presenta una evolución favorable en comparación con la jornada anterior. El pronóstico anticipa una mejoría en las condiciones del tiempo, acompañada por una disminución de la nubosidad y un ascenso de la temperatura máxima.

Durante ese día, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que la temperatura mínima rondará los 14°C y la máxima alcanzará los 21°C. En comparación con el jueves, la máxima subirá dos grados, aunque la mínima descenderá un grado.

Esta variación configura una jornada con una amplitud térmica mayor respecto de la prevista para el jueves. A su vez, la ausencia de precipitaciones estimadas constituye otro de los cambios relevantes dentro de la evolución del tiempo para la Capital.

El SMN prevé para el viernes un registro de 0 milímetros de precipitación, por lo que no se esperan lluvias en la estimación correspondiente a esa jornada.

El viento también tendrá presencia desde el norte, aunque con una intensidad moderada y velocidades que oscilarán entre 10 y 30 km/h. De esta manera, la dirección del viento se mantendrá respecto del jueves, pero el rango de velocidades previsto será más amplio.

Los principales indicadores para el viernes 16/10 son:

Temperatura mínima: alrededor de 14°C.

alrededor de 14°C. Temperatura máxima: 21°C.

21°C. Estado del cielo: parcialmente nublado.

parcialmente nublado. Viento: del norte, entre 10 y 30 km/h.

del norte, entre 10 y 30 km/h. Precipitaciones estimadas: 0 mm.

El fin de semana: posibles lluvias el sábado y ráfagas el domingo

Más allá de la mejoría prevista para el viernes, el pronóstico extendido incluye dos aspectos que merecen atención durante el fin de semana: la posibilidad de nuevas precipitaciones el sábado y el regreso del viento norte con ráfagas más intensas el domingo.

Para el sábado, existe probabilidad de lluvia durante la madrugada y la mañana. Aunque no se especifica un volumen estimado de precipitaciones, la posibilidad de que se registren lluvias vuelve a aparecer en el panorama meteorológico después de la jornada sin precipitaciones prevista para el viernes.

En cuanto a las temperaturas, el sábado continuará fresco, con una máxima de 19°C. Este valor se ubicará dos grados por debajo de la máxima pronosticada para el viernes, cuando se espera alcanzar los 21°C.

El domingo, por su parte, estará caracterizado por el regreso del viento norte, con ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Este rango de intensidad constituye el dato más destacado de la previsión para esa jornada, de acuerdo con la información disponible.

A diferencia de lo indicado para el jueves, el viernes y el sábado, no se detallan en el pronóstico suministrado temperaturas específicas ni probabilidades de lluvia para el domingo. Por lo tanto, el principal elemento señalado para ese día es el comportamiento del viento.

Qué aspectos seguir en la evolución del pronóstico

La previsión para los próximos días muestra una secuencia de cambios en las condiciones meteorológicas de la Capital: lluvias durante buena parte de la mañana del jueves, una mejora el viernes y la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las primeras horas del sábado. A continuación, el domingo se destaca por la intensidad prevista de las ráfagas del sector norte.

En términos de temperaturas, las máximas informadas serán de 19°C el jueves, 21°C el viernes y nuevamente 19°C el sábado. Las mínimas detalladas corresponden al jueves, con 15°C, y al viernes, con alrededor de 14°C.

Las precipitaciones estimadas también marcan una diferencia entre las jornadas con información cuantificada: de 5 a 15 mm el jueves se pasará a 0 mm el viernes, mientras que para el sábado solo se señala una probabilidad de lluvia durante la madrugada y la mañana, sin una estimación de milímetros.

Finalmente, el viento del norte estará presente durante las jornadas analizadas, con velocidades de 20 km/h el jueves, de entre 10 y 30 km/h el viernes y ráfagas de entre 30 y 50 km/h el domingo.

Ante este escenario, será importante seguir las actualizaciones del pronóstico, especialmente por la posibilidad de modificaciones en las condiciones previstas para el sábado y el domingo. Tal como advierte la información meteorológica, conviene mantenerse atentos a las novedades ante posibles cambios.