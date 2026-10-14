Lluvias, niebla y derrumbes complican la circulación en rutas de Catamarca

Vialidad Provincial informó este miércoles el estado de transitabilidad de las rutas provinciales de Catamarca y recomendó circular con precaución ante las condiciones climáticas registradas en distintos puntos del territorio.

El relevamiento advierte sobre diferentes situaciones que pueden dificultar los desplazamientos, entre ellas la presencia de llovizna, lluvias continuas, neblina, bancos de niebla, reducción de la visibilidad y acumulación de barro sobre las trazas. Además, en algunos sectores se registran derrumbes, una condición que exige extremar las medidas de seguridad al transitar.

Las recomendaciones comprenden tanto los caminos de montaña como los corredores que conectan distintas localidades del interior provincial. Las condiciones no son uniformes en toda Catamarca: mientras algunas rutas requieren precaución por precipitaciones y visibilidad reducida, otras presentan dificultades más importantes debido al barro acumulado y a los desprendimientos.

En este contexto, el organismo vial solicitó a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y mantener especial atención durante los recorridos. La advertencia apunta principalmente a quienes deban circular por sectores afectados por la lluvia, la niebla o la presencia de barro sobre la calzada.

Las rutas que requieren mayor precaución

Entre los sectores incluidos en el informe se encuentran distintos tramos de las rutas provinciales N° 5, N° 4, N° 42, N° 1 y N° 48. Las condiciones informadas varían según la ubicación, por lo que Vialidad detalló las situaciones particulares de cada corredor.

La Ruta Provincial N° 5, en la Cuesta de Los Ángeles, requiere circular con precaución debido a la llovizna y a la presencia de niebla en algunos sectores. Estas condiciones pueden dificultar la visibilidad durante el recorrido, por lo que se recomienda mantener una velocidad adecuada y prestar atención al camino.

En la Ruta Provincial N° 4, en el tramo Las Rejas-Las Juntas, la circulación también debe realizarse con precaución por la presencia de llovizna. En el mismo corredor provincial, pero en el sector Río Las Trancas-Humaya, la advertencia responde a la presencia de lluvia.

Por su parte, la Ruta Provincial N° 42, en la Cuesta El Portezuelo, presenta llovizna y bancos de niebla, por lo que se solicita transitar con precaución. En otro tramo de esta misma ruta, entre La Cumbre y Tintigasta, se registra neblina y lluvia constante, condiciones que también requieren atención por parte de los conductores.

Hay una advertencia específica para la Ruta Provincial N° 1, en el sector Singuil, Loma Larga-Las Chacritas, donde las condiciones resultan más complejas debido a la combinación de distintos factores climáticos y del estado de la traza.

Singuil, Loma Larga y Las Chacritas

La situación registrada sobre la Ruta Provincial N° 1, en el tramo que comprende Singuil, Loma Larga y Las Chacritas, merece especial atención. Según el reporte de Vialidad Provincial, en el sector hay presencia de neblina y baja visibilidad, además de lluvias continuas y acumulación de barro sobre distintos puntos de la traza.

La combinación de estas condiciones puede dificultar la circulación y exige extremar las medidas de seguridad durante el desplazamiento. Por ese motivo, el organismo recomendó evitar el tránsito pesado en este tramo.

Derrumbes y niebla en la Cuesta El Clavillo

Otra de las situaciones destacadas corresponde a la Ruta Provincial N° 48, en la Cuesta El Clavillo, donde se informó que la circulación es posible únicamente con precaución extrema.

El reporte señala la presencia de derrumbes, llovizna y niebla en algunos sectores. La combinación de estos factores obliga a mantener una atención especial durante el tránsito por la zona.

A diferencia de otros tramos donde la recomendación se limita a circular con precaución, en la Cuesta El Clavillo Vialidad solicita extremar las medidas de seguridad. La presencia de derrumbes, junto con las condiciones meteorológicas adversas, convierte a este sector en uno de los puntos que requieren mayor cuidado dentro del relevamiento provincial.