Los gremios docentes salieron a respaldar fuerte a la docente Celia Bensadon

Luego de la viralización del video de la docente que padece Parkinson y fibromialgia severa, y tras conocerse los dichos de la subsecretaria de Reconocimiento Médico, Dra. Analia Leiva de Ominetti, los sindicatos que nuclean a la docencia catamarqueña manifestaron su apoyo a la profesora. Mientras siguen esperando respuesta del Gobierno provincial, para la reanudación de las paritarias docentes, reclamaron una urgente respuesta de Reconocimiento Médico.

Los gremios, en esta oportunidad optaron por dar su parecer sobre el caso viral de manera particular y no como entidad de la Intersindical docente. Es así que desde SUTECA , ya en la noche de ayer al conocerse el caso, su secretario general manifestó a Diario La Unión el profundo dolor y malestar por la situación de Bensadon. En este sentido y tras haber escuchado las declaraciones de Ominetti en emisora radial, Juan Godoy llamó a reclamar “por aclamación popular la renuncia de Analía de Ominetti”. Seguidamente el docente recordó la pausa en las paritarias y la falta de respuesta del Ejecutivo provincial sobre este tema. “No tenemos Repuesta de ningún tipo. El Gobierno está blindando a la funcionaria (por Ominetti) y después de las elecciones, no nos atienden ni de Trabajo ni desde Educación”, sentenció.

Luego desde UDA también se realizó un enérgico repudio por la situación de la docente. Mediante comunicado, refieren que el video y la realidad de la profesora "golpeó no solo a la comunidad docente sino a la sociedad toda ante un hecho sin precedentes que exigió exponer a una persona, pero no para expresar lástima, sino y muy grave, para demostrar la bajeza de un sistema sin perspectiva de género, sin equidad y sin respeto al prójimo”. Es por ello que desde la Unión Docentes Argentinos, seccional Catamarca se repudió “enérgicamente lo ocurrido” y se marcó que acompañan plenamente a la colega en su difícil y grave situación de salud y de trabajo.

“La situación es de extrema gravedad y debe interpelar a gremios para accionar, pero mucho más al Gobierno que debe actuar y resolver con urgencia. Exigimos una solución de inmediato para una colega que solo pide se respeten sus derechos tal como lo amparan las leyes de la democracia en que vivimos. Pedimos respeto a la actividad docente y medidas ejemplares con los responsables de tamaña situación”, sentenciaron.

Al Gobernador

En tanto desde SIDCA se dirigieron mediante carta abierta directamente al primer mandatario de la provincia. Allí manifestaron su “impotencia ante este caso en particular” pero aclararon que “hay muchos más, donde la docencia ha sido vulnerada en sus derechos elementales, con humillaciones y destratos que uno creía de otra época, por parte de la Dra. Ominetti y el cuerpo de ´profesionales´ que determinan licencias médicas docentes”.

Y apuntando al trato que se brindaría en Reconocimientos Médico agregan “esta situación colmó el vaso. Hay un límite para aceptar el manejo discrecional de ciertos criterios al aplicar normativa, a lo que se suma el trato agresivo y violento de los agentes públicos de RM a nuestra comunidad”.

En otro tramo de la carta, el gremio recuerda la denuncia presentada ante la sospecha “de que algunos casos que llegan y pegan a ciertas figuras, son cajoneados o demorados en su tratamiento, cuestión que habla también de la fragilidad del estado de derecho ante ciertas denuncias”.

Tras estas apreciaciones, desde SIDCA se exigió la remoción de todo el plantel que presta servicios en Reconocimientos Médicos de la provincia. “Queremos que los derechos de estos colegas sean respetados y garantizados. Somos docentes, somos humanos, nos enfermamos y nos corresponden licencias por ello”.