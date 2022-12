Los jóvenes rindieron homenaje a la Virgen del Valle

Durante la noche del martes, en el octavo día del novenario en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, se llevó a cabo el homenaje de los jóvenes a la Virgen, con la participación de la Pastoral de la Juventud, Pastoral Vocacional, Seminaristas, Movimientos Juveniles y Egresados 2022 del Nivel Secundario. La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, en el parque Adán Quiroga.

“Hoy nos encontramos honrando a Nuestra Madre del Valle en medio de la naturaleza, como Ella quiso ser encontrada y venerada hace más de 400 años en las barrancas de Choya”, expresó el obispo en el inicio de su homilía, para pasar luego a darle la bienvenida a los jóvenes. “Que la Virgen Santa les prodigue de favores celestiales a fin de que afiancen su fe, fortalezcan la esperanza y reaviven el amor”, les dijo.

Respecto del tema de reflexión de la jornada, “evangelizar con amor y alegría de la mano de María”, el pastor diocesano manifestó: “Queridos jóvenes y egresados, ¡Adelante! ¡Anuncien a Jesús con sus vidas! ¡Que Él inspire sus opciones y sostenga sus sueños y empeños! ¡No tengan miedo, Cristo y María van con ustedes!”.

A continuación destacó algunos puntos de la Exhortación postsinodal Christus Vivit del Papa Francisco, que citó textualmente:

«Jóvenes amados por el Señor, ¡cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo! Ustedes ¡no tienen precio! ¡No son piezas de subasta! No se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. Enamórense de la libertad que les ofrece Jesús».

«Nunca dudes que Dios te ama, más allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente amado».

«Jóvenes, no miren la vida desde un balcón. No confundan la felicidad con un diván, ni vivan toda su vida detrás de una pantalla». «Sean protagonistas de los cambios que necesita el mundo. Venzan la apatía con una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes de la sociedad».

«Busca la santidad. Descubre quién eres y desarrolla tu forma propia de ser santo, más allá de lo que digan y opinen los demás. Llegar a ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo, a ser ése que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia». «No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te droguen para utilizarte como esclavo de sus intereses. No te sirve tener o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres, si reconoces que estás llamado a mucho». «No dejen que les roben el amor en serio. No dejen que los engañen esos que les proponen una vida de desenfreno individualista que finalmente lleva al aislamiento y a la peor soledad».

«Cultiva la amistad con Jesús. No prives a tu juventud de esta amistad. Podrás sentirlo a tu lado no sólo cuando reces. Reconocerás que camina contigo en todo momento. Intenta descubrirlo y vivirás la bella experiencia de saberte siempre acompañado».



Durante la celebración, los jóvenes leyeron un mensaje que fue escrito por muchos de ellos “que dieron su voz y palabras, para que llegue lo que sale desde lo más profundo de nuestro corazón inquieto”, expresaron.

Festival juvenil y bendición con el Santísimo

Terminada la celebración eucarística comenzó el Homenaje Joven, que fue animado por el grupo Elí acompañado por el padre Eugenio Pachado, asesor de la Pastoral Juvenil. Una de las dinámicas que se utilizó fue el uso de las linternas de los celulares para iluminar.

Se presentaron distintos grupos musicales y solistas y se sumaron a este momento peregrinos de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Salta.

Para concluir este homenaje, el padre Eugenio Pachado recorrió el predio con el Santísimo Sacramento, momento que fue acompañado con oraciones, súplicas y alabanzas.