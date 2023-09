Los padres sostienen la toma de la escuela de Anquincila y reclaman la presencia de Centurión

El reclamo por las malas condiciones edilicias de los edificios escolares sigue siendo tema de polémica. Con la protesta que desde el lunes llevan a cabo los padres de la Escuela n° 214 "Dina Perea de Aparicio", el tema vuelve a plantear de quién es responsabilidad esta situación. Los padres reclaman la presencia y una manifestación de interés de parte de la ministra de Educación, sin dejar de lado la falta de acciones concretas de parte de la cartera de Infraestructura y Obras Públicas.

En el medio y por eso la preocupación de los tutores, están los alumnos en este caso de los tres niveles que ocupan el edificio escolar. Tras manifestar que las malas condiciones del establecimiento ponen “en peligro la integridad de los estudiantes y el personal”, tanto la toma de la escuela como el mismo corte sobre Ruta n°2 se mantienen este miércoles y ya adelantaron que va a seguir de esta manera si las autoridades no se hacen presente con soluciones concretas. Así lo confirmó una de las madres de una alumna, quien con preocupación sentenció: “Este tema a nosotros no está cansando y a la ministra de Educación no le importa si los chicos estudian o no”.

Luego Daniela Carrizo relató en diálogo con Radio Valle Viejo la visita de una autoridad del ministerio de Infraestructura, quien solo se habría limitado a recorrer el sector de la cocina, para luego retirarse sin brindar mayores detalles. Al respecto precisó que “quien vino fue la Arquitecta Dora Monroy y después de ver la cocina, se fue sin darnos ninguna solución. Tanto a ella como a la ministra, no les importa si nuestros niños están o no en la escuela, si está tomada o no la escuela. La ministra Centurión no se hizo presente y la Arq. Monroy dijo que para este miércoles iba a haber una respuesta y siendo pasado el mediodía no tenemos novedades. Nosotros seguimos acá y vamos a continuar aquí, porque queremos saber cómo va a seguir esto”.

Con preocupación comentó que esta funcionaria de la cartera que dirige Eduardo Niederle, se mostró agresiva y evasiva ante la simple consulta simple de quién, a quién representaba y qué venía a hacer en el establecimiento. “Ella primero no nos quería dar su identidad, hasta que después dijo que se llamaba Dora, pero nos decía su apellido. A fuerza de insistirle, recién nos dijo que era arquitecta del ministerio de Infraestructura. Y por esa actitud es que tampoco se labró un acta de lo que se visitó ni se mencionó un compromiso concreto”.

La arquitecta en cuestión es quien reemplaza al Ing. Gustavo Jordán, quien renunció al área de Infraestructura escolar y según indicaron fuentes a La Unión, la empresa que debía estar a cargo de las obras en esta escuela de Anquincila se quedó sin presupuesto y por eso no pudo concluir con las refacciones en el sector de la cocina, que es justamente el espacio señalado como peligroso por los padres.

Corte de ruta

Además de la toma de la escuela, los padres sostienen el corte de ruta, dejando pasar los vehículos cada dos horas, para de esta manera hacer más duro el reclamo y así llamar más la atención de las autoridades. En función de esto y como transcurrre el tercer día de la protesta, la circulación por este sector de la villa de Anquincila disminuyó.

Para evitar mayores inconvenientes y obtener la adhesión de la comunidad, los padres indicaron que analizan flexibilizar los horarios, marcando que sobre lo que no van a dar marcha atrás es en cuanto a la toma del establecimiento. “Lo que queremos es que por lo menos, la ministra se haga presente”, indicó Carrizo.

El reclamo

El reclamo de los papás y mamás se concentra en la urgente refacción de la escuela, pero en especial del área de Cocina, que según indicaron, se está hundiendo. Aducen que corre peligro el personal que presta servicio en ese lugar, como también los estudiantes que la transitan.

Lo que sigue como urgente a solucionar son las grietas y hundimiento en las paredes de los baños y en una de las aulas; además de la falta de espacio para el desarrollo de las actividades educativas. “Estamos defendiendo los derechos de las infancias y adolescencias, que deberían tener igualdad de oportunidades en su formación, para que transcurra en espacios apropiados y seguros”, expresaron.