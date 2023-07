Los turistas sobre la 52° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho: "Les recomendamos a todos que vengan"

La 52° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca sigue cautivando a turistas de diversas regiones del país, quienes se unen a la celebración de esta tradicional festividad.

Uno de los visitantes, proveniente de Santa Fe, expresó: "Estamos de viaje por Catamarca y hemos venido puntualmente a ver el Festival del Poncho, que realmente nos sorprendió por su amplitud y el buen diseño en todas las actividades culturales. Catamarca muestra con orgullo sus hermosas atracciones, que realmente son muchas. Una provincia que vale la pena recorrer".

Por su parte, un turista de La Rioja compartió: "Vinimos con mi familia a visitar la Fiesta del Poncho. Catamarca está espléndida, rebosante de gente. El Poncho siempre es un lugar hermoso para visitar. Les recomendamos a todos que vengan a ver esta gran fiesta del norte".

Asimismo, otra visitante proveniente de Buenos Aires expresó emocionada: "Vengo desde el Pilar y, desde el año 70, que no me pierdo el Festival del Poncho. Es una experiencia hermosa. He recorrido todo. Catamarca se siente como mi hogar".

Estos testimonios reflejan el atractivo de la Fiesta del Poncho y su capacidad para unir a personas de diferentes lugares y edades, quienes encuentran en este evento cultural y tradicional una experiencia única.

El relevamiento realizado por la Dirección de Calidad Turística reveló que los turistas provienen en su mayoría de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Rioja, Chubut, Entre Ríos, San Luis, y de Colombia, Francia, Brasil, Uruguay y Bolivia.