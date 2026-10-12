Lunes de feriado: ¿Cómo va a estar el clima en Catamarca?

Comienza la semana, con feriado para algunos y el pronóstico del tiempo anunciando condiciones variables. El Servicio Meteorológico Nacional nuevamente anuncia tormentas aisladas en distintos momentos del día y que el termómetro acompañará el día con registros de entre 14 a 21 grados. El viento, por su parte, tendrá mayor intensidad durante la tarde, cuando se esperan las ráfagas más fuertes.

¿Tormentas aisladas desde temprano?

Para las primeras horas del lunes estaban anunciadas tormentas aisladas y viento soplando desde el Norte con registros de entre 13 a 22 km/h. Hacia la mañana, las condiciones estarán caracterizadas por un cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada en 14 grados, el registro más bajo de este lunes. La probabilidad de precipitaciones será nula para esta hora del día.

Respecto al viento, tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h y cambiará su dirección predominante al Noreste.

Tarde con ráfagas

Durante la tarde se espera el registro térmico más elevado de la jornada, con una máxima de 21 grados. Sin embargo, también se prevé un regreso de las tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, según el SMN.

En este período, el viento mantendrá la dirección pero aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se sumarán ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que la tarde será el momento del día con mayor intensidad.

Noche inestable

Para la noche del lunes se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas, nuevamente con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

La temperatura descenderá hasta los 18 grados, mientras que el viento soplará del Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Para este período no se prevén ráfagas.

De esta manera, este lunes estará marcado por la alternancia entre nubosidad y períodos con probabilidad de tormentas aisladas, con una mañana relativamente más estable y una tarde en la que se combinarán la temperatura máxima prevista y las ráfagas de viento más intensas de la jornada.