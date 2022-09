Malestar del Colegio de Abogados por la negativa de la Corte a la dualidad

La Corte de Justicia de Catamarca notificó el martes al Colegio de Abogados, que no haría lugar a la solicitud realizada oportunamente de que, la implementación del expediente digital, se hiciera de manera gradual y que existiera una convivencia de ambos sistemas (escrito y digital) hasta fin de año y de esta manera reforzar las capacitaciones.



Al respecto, el presidente del Colegio, Alexis Russo, manifestó, “Estoy muy preocupado por la decisión de la Corte, esperaba una mayor comprensión de la situación. Esta respuesta implica denegar el acceso a la justicia a los catamarqueños, una abogada o abogado que se vea impedido de contestar una demanda o realizar una apelación por la obligatoriedad del uso del nuevo sistema es un hecho sin precedentes, recordemos que detrás de cada causa existe un damnificado, una familia, un comercio”.



Russo reforzó la postura del Colegio y agregó “con esto no quiero decir que no esté de acuerdo con la implementación del expediente digital, todo lo contrario, necesitamos seguir avanzando en este sentido, pero no comparto esta forma abrupta de implementación, que deja afuera a muchos. Se deben contemplar todos los casos, garantizar las capacitaciones para todos de forma permanente por lo menos hasta fin de año, pero sobre todo la convivencia de los dos sistemas como se solicitó oportunamente. Esto es algo que ya se realizó en otras provincias y también en Catamarca en el Juzgado Federal, pero fue de manera paulatina”



“La obligación de capacitar a los operadores del nuevo sistema es del Poder Judicial, porque es quien lo implementa y lo conoce mejor que nadie. Desde el Colegio venimos acompañando este proceso mediante capacitaciones a través de tutoriales, atención personalizada en nuestra sede de 8 a 12, y sumamos clases virtuales. Es por esto, que consideramos de suma importancia que la Corte prorrogue dicha obligatoriedad hasta fin de año y permita que cada abogado practique con sus propias causas, hasta adquirir la destreza suficiente a los fines de que este nuevo sistema no se convierta en una barrera para matriculados menos avezados en su uso”, agregó Russo.



Por último resaltó que “de continuar esta postura tan rígida en la implementación, analizaremos otro tipo de medidas desde nuestra institución en defensa de los derechos de nuestros matriculados y matriculadas”.