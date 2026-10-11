Más de 3.500 pequeños artistas pasaron por el escenario del Ponchito

El Festival del Ponchito 2026 cerró este domingo 11 de octubre con la participación de 3.590 niñas, niños y adolescentes que, durante seis jornadas, mostraron su talento en el escenario mayor Humberto Jerez del Predio Ferial Catamarca. En total, se presentaron 208 propuestas artísticas de distintos puntos de la provincia, que abarcaron la música, el canto y la danza, en una edición que amplió su convocatoria a nuevas edades y expresiones culturales.

La edición de este año consolidó una programación infantojuvenil que reunió propuestas desde el folklore y el malambo hasta el rock, la música instrumental, las danzas urbanas y otras expresiones. Participaron escuelas, academias, delegaciones municipales y comunidades indígenas de distintos puntos de la provincia, que encontraron en el Ponchito un espacio para mostrar su trabajo y compartir sus tradiciones.

Las tribunas estuvieron colmadas de familias y amigos que acompañaron cada jornada con aplausos, carteles y palabras de aliento. Detrás de cada actuación también hubo meses de ensayos, viajes desde localidades alejadas y un trabajo compartido con profes, músicos y equipos que ayudaron a los pequeños artistas a llegar al escenario y disfrutar de la experiencia. En total, el Ponchito movilizó a 4.308 personas, entre artistas, profesores, acompañantes, responsables y equipos vinculados a las distintas propuestas.

El Ponchito se desarrolló en simultáneo con la 18ª Feria Provincial del Libro, que también tuvo lugar en el Predio Ferial Catamarca. Entre ambas propuestas, un total de 93.000 personas recorrieron el predio en una semana que reunió actividades artísticas, culturales y literarias para públicos de distintas edades.

Luis Castro, director de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural, destacó el crecimiento del festival en esta edición. "Este año el Ponchito creció de una manera muy importante. Pasó de ser un festival infantil para convertirse plenamente en un festival infantojuvenil, y eso amplía muchísimo sus posibilidades, porque aparecen otras edades, otros lenguajes, nuevos talentos y también nuevas experiencias para quienes participan", señaló. También resaltó la posibilidad de brindarles a los chicos y jóvenes un escenario de primer nivel, con una organización preparada para que puedan vivir una experiencia artística de esta dimensión durante varios días.

Castro reconoció además el esfuerzo de las familias, municipios, escuelas, academias y profes que acompañaron a los participantes durante las seis jornadas. "Es importante seguir alimentando, apostando y creyendo en el Ponchito, como el gran semillero artístico de la provincia, del cual saldrán nuestros futuros representantes culturales", expresó, al referirse a la importancia de generar oportunidades para el crecimiento de nuevos talentos.

Una última jornada con artistas de toda la provincia

La despedida del Ponchito comenzó este domingo a las 10 y se extendió hasta pasadas las 18, con 34 propuestas artísticas y 579 niños y adolescentes en escena. La programación reunió a academias, escuelas, ballets, jóvenes solistas y delegaciones de Aconquija, Icaño, Fiambalá y Villa Vil, además de agrupaciones provenientes de Las Esquinas, Los Morteritos, Manantiales, San Fernando y Los Molles.

El folklore, el malambo, la percusión y la música compartieron escenario con las interpretaciones de jóvenes artistas como Agustina Carrizo, Francina Bizzotto, Abril Monjes Robles, Jeremías Carrizo, Nahiara Brizuela, Lisandro & Alina, Alexander Gutiérrez, Victoria y su Acordeón y Benjamín Córdoba, El Cantor del Pueblo, entre otros participantes de la jornada.

Entre quienes vivieron su primer Ponchito estuvo Victoria Ayala, de 16 años, oriunda de Capital, que se presentó con su acordeón, un instrumento que comenzó a tocar hace apenas un año. Su interés nació al escuchar a un familiar que lo interpretaba y, movida por la curiosidad, decidió probar. Su abuelo descubrió sus condiciones musicales y le compró un acordeón para que pudiera seguir aprendiendo.

"Fue especial después de tanto esfuerzo mostrar qué sabemos hacer", contó Victoria después de su presentación. La adolescente también agradeció la posibilidad de participar por primera vez en el festival: "Fue muy lindo participar y que me hayan dado la oportunidad".

La última jornada contó con la conducción de Antonio Fierro y Johnny Tapia, quienes acompañaron las presentaciones. También se realizaron los sorteos habituales entre los participantes: la última bicicleta fue para Ema, de la Compañía Escénica Municipal, mientras que Samira, integrante de El Ranchito de Chumbicha, ganó el monopatín.