Más música de Catamarca; "Nuestras Voces" presenta a Noelia Díaz "Negracha"

El ciclo audiovisual "Nuestras Voces" continúa su recorrido por las expresiones musicales de Catamarca con la presentación de su octavo episodio de 2026, protagonizado por Noelia Díaz, "Negracha", pianista, cantora y compositora que propone una mirada propia sobre el tango y la música ciudadana.

La nueva entrega se presentará este miércoles 14 de octubre, a las 20 horas, a través de las cuentas oficiales de Facebook e Instagram del Senado. La emisión forma parte de una propuesta cultural que, desde la Biblioteca del Senado, busca acercar al público las voces, los instrumentos y las interpretaciones de artistas catamarqueños.

Con la participación de Negracha Díaz, el programa suma una presentación atravesada por el aire tanguero y una identidad artística vinculada con Catamarca. Su trabajo como pianista, cantora y compositora le permite abordar la tradicional música ciudadana desde una impronta propia, incorporando nuevos matices a un repertorio que forma parte de una expresión musical reconocible por su historia y sus letras.

La presencia de la artista en esta octava entrega se integra a la continuidad de un proyecto que pone en primer plano a intérpretes de la provincia y las distintas maneras en que cada uno se relaciona con las obras que elige compartir.

Proyecto cultural sostenido

"Nuestras Voces" transita su sexta temporada como un espacio audiovisual dedicado a la música y la cultura catamarqueña. Organizado desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, el ciclo mantiene su propuesta de presentar interpretaciones en vivo desde la Biblioteca del Senado, con artistas que representan diferentes expresiones y formas de acercarse al patrimonio cultural.

La iniciativa propone un recorrido por la identidad provincial a través de quienes interpretan sus canciones y expresiones musicales. En ese camino, las presentaciones no se limitan al acto de ejecutar una obra, sino que también ponen de relieve la significación que su historia y su letra tienen para cada artista.

El formato contempla distintas manifestaciones, entre ellas el canto, la copla, el recitado y la música urbana. Esta diversidad permite que el ciclo reúna expresiones artísticas diferentes dentro de una misma propuesta, con el objetivo de acercar al público las experiencias, las interpretaciones y los sentidos que cada participante encuentra en su repertorio.

Desde esa perspectiva, la participación de Noelia Díaz "Negracha" aporta el lenguaje del tango y la música ciudadana a una programación que busca reflejar la variedad de voces presentes en Catamarca. Su actuación se suma a la continuidad de un espacio que vincula la producción musical con las historias y los significados que los propios intérpretes transmiten a través de sus obras.

La cultura como puente entre el arte y su significado

Uno de los ejes centrales de "Nuestras Voces" es establecer un vínculo entre las expresiones artísticas y el significado cultural que contienen. El ciclo audiovisual busca que cada presentación permita reconocer no solamente el sonido de una voz o de un instrumento, sino también las huellas culturales que esas manifestaciones transportan.

El proyecto, producido íntegramente por el equipo de Vicegobernación, cuenta con representantes pertenecientes a distintos departamentos de la provincia. Esa participación territorial forma parte de una propuesta que procura reflejar la diversidad de expresiones y experiencias que integran la cultura catamarqueña.

En ese marco, la música funciona como una vía para compartir historias, interpretaciones y referencias que adquieren sentido a partir de la relación entre los artistas y las obras seleccionadas. La historia y la letra de una canción, la forma de interpretar una copla o el significado de un recitado constituyen elementos que el ciclo busca poner en consideración del público.

La propuesta también plantea un vínculo entre el arte y el momento histórico actual. A través de las voces y los instrumentos, el programa busca transportar esas huellas culturales y permitir que encuentren un espacio de expresión y difusión desde la Biblioteca del Senado.

Cuándo ver la presentación de Negracha Díaz

La octava entrega de "Nuestras Voces" 2026 podrá seguirse este miércoles 14 de octubre, a las 20 horas, a través de las cuentas de Facebook e Instagram del Senado.

Los episodios de la temporada también están disponibles en el canal oficial de YouTube del Senado de Catamarca, donde el público puede acceder a las distintas presentaciones del ciclo.

El enlace para disfrutar de los episodios es: https://www.youtube.com/@senadodecatamarca

Con esta nueva emisión, el ciclo continúa su sexta temporada y reafirma su propuesta de acercar la música catamarqueña a través de sus protagonistas. La participación de Noelia Díaz "Negracha" suma una nueva voz a ese recorrido, con una presentación que pone en diálogo el tango, la interpretación musical y la identidad cultural de la provincia.