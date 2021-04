Médico catamarqueño, estaba vacunado y volvió a infectarse de Covid-19

A principio de noviembre del año pasado, cuando la pandemia comenzaba a mostrar un primer incremento de casos, en nuestra provincia se registró uno de los primeros contagios de Covid en personal de la salud.

El caso del Dr. Marcelo Vildoza alcanzó notoriedad porque al momento de solicitar un lugar donde pasar su aislamiento, varias puertas se le cerraron y eso causó gran impacto. Ahora y tras haber recibido las dos dosis de la Vacuna Sputnik V, el profesional oriundo de Fray Mamerto Esquiú y que cumple tareas en varios centros de salud, tanto de los departamentos chacareros como en Pomán, volvió a contraer la enfermedad.

Al ser consultado por Radio Valle Viejo, Vildoza comentó que el re contagio lo tomó por sorpresa pero que procura darle una mirada positiva a esta situación. “Trato de ver que estoy vacunado, que ya tuve Covid y hoy puedo decir que estoy y me siento bien. Y esto lo puedo atribuir por supuesto a la vacuna”, comentó.

Lo particular de su caso es que tanto él como su padre, una persona de 91 años con quien convive y atraviesa varias patologías y quien también está vacunado, padecen juntos este virus. “Los dos vacunados de la familia, volvimos a dar positivo”, marcó el profesional quien en todo momento valoró el hecho de estar inoculados, porque eso los ayuda a transitar la enfermedad de una forma más leve.

Vildoza, que comentó que está de guardia cuatro veces a la semana, señaló respecto a los cuidados y el grado de contacto con los pacientes “hoy ya no es que nos cuidamos sólo del que viene con un cuadro respiratorio. Hoy viene una persona que estaba jugando al fútbol y tiene un esguince y yo no sé si él tiene o no tiene Covid. Entonces a pesar de extremar las medidas que respetamos todos los del personal de Salud, no estamos exentos de re infectarnos de nuevo”.