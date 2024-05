Médicos cancelaron las cirugías en el "San Juan Bautista" por un reclamo salarial

Para poner de manifiesto que la crisis en la salud pública sigue vigente y que los pacientes son los más afectados, se conoció un grave hecho ocurrido en este caso, en el Hospital "San Juan Bautista". La situación la denunciaron los internados del nosocomio capitalino, que este miércoles se vieron sorprendidos por una nueva protesta de profesionales médicos, que suspendieron las cirugías ya programadas.

Fuentes de La Unión confirmaron la medida de fuerza, indicando que los médicos presentaron esta mañana la nota a la dirección del hospital, sin aviso previo, lo que sorprendió y derivó que pacientes que ya estaban preparados e ingresados en las salas de operaciones, fueran retirados sin operarse y sin aviso de nueva fecha para su cirugía.

Se conoce que, de momento, tanto la directiva del "San Juan Bautista" como el Ministerio de Salud no van a emitir postura sobre este grave hecho, adelantando solo que se está analizando la legalidad de la medida, la que trascendió, está relacionada al reclamo de un recorte en los haberes.

El drama de los pacientes

Suspender una cirugía sin previo aviso no es un hecho aislado e implica una seria complicación para el paciente, que, en este caso al no tener los recursos económicos para realizar el procedimiento en un sanatorio privado, queda atado a la decisión de otros respecto a su salud. Por eso la cancelación intempestiva de las cirugías en el hospital, ha generado malestar y gran desazón en los pacientes y sus familiares.

Dos casos de los cancelados fueron recabados por Radio Valle Viejo, y en uno de ellos, entre lágrimas una paciente relató que fue despertada a las cuatro de la mañana para cambiarla y luego ingresada al quirófano pasadas a las siete de la mañana y que allí permaneció varias horas, hasta que le avisaron que no iba a ser operada. "Estaba para ser operada de la vesícula porque uno de los cálculos se me corrió y cuando estaba ya lista para que me ´pongan la anestesia, me dijeron que cancelaban todas las cirugías del día. Me informaron en ese momento que era por un recorte que les habían hecho a los cirujanos y que hasta que no les paguen, no van a volver a operar", relató Florencia con gran preocupación

El testimonio de madre de familia conmueve, porque además del abandono, ella relató que se ve expuesta en su situación económica, por cuanto ahora deberá seguir esperando porque no tiene los $800.000 que son necesarios para su operación en con centro de salud privado.

"Me hicieron pasaron por mucha bronca y miedo. Estoy hace diez días sin ver a mis hijas y mi situación económica es con el día a día. Desgraciadamente no tengo para pagar la operación en otro lado y ahora, no me queda otra que esperar y nos den una solución acá", contó conmovida.

NOTICIA EN DESARROLLO