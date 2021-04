Medio Ambiente y el CONICET dialogaron por licencias y accesos a los recursos biológicos de la provincia

El ingeniero ambiental Ricardo Robador y secretario de Medio Ambiente participó junto a la bióloga Silvia Lede (Coordinadora del Área de Salud, Alimentos y Biotecnología de la Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET), la Dra. María Eugenia Farias (directora de laboratorio PROIMI ? LIMLA, e investigadora principal del CONICET), el biólogo Carlos Barrionuevo (director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas) y finalmente Ivanna Veliz (a cargo del departamento Permisos de Investigación y Usos de Recursos Biológicos).

El encuentro giró en torno a la realización de una autorización para permitir al acceso a recursos biológicos de la provincia al CONICET y, que este a través de la empresa desarrolladora de productos biotecnológicos CKPUR, puedan usar distintas cepas microbianas provenientes del Salar de Antofalla (Antofagasta de La Sierra) para generar inoculantes de semillas para su crecimiento en zonas degradadas.

CKAPUR desarrolla productos biológicos para enriquecer el sector agrícola de forma ambientalmente sostenible. Producen productos biotecnológicos que aumentan el rendimiento de los agricultores, mejoran la calidad de los cultivos y permiten a los agricultores cultivar en suelos degradados.

En este caso en particular, partes de estas cepas microbianas podrían permitir el cultivo en zonas salinas desarrollando inoculantes que permitirían usar semillas en áreas o suelos degradados, lo que redundaría en la reutilización de estas sin necesidad de incorporar zonas aún conservadas de bosques y otras áreas naturales.

Este desarrollo biotecnológico a partir de ecosistemas microbianos de altura utiliza cepas de bacterias que son resistentes a la salinidad. CKAPUR es una START UP que desarrolla probióticos para agronomía a base de estos microorganismos extremófilos aislados de Salar de Antofalla, los cuales servirían como inoculantes para soja, maíz y otras especies que permitirían la agricultura en suelos salinos, degradados, además de permitir usar zonas deprimidas, al mismo tiempo que no requeriría nuevos desmontes.

En síntesis, el objeto de esta reunión tuvo como objetivo comenzar la gestión para permitir al CONICET el uso del recurso genético y que CONICET pueda gestionar y/o realizar convenios con empresas (en este caso con CKAPUR), siguiendo el Protocolo de NAGOYA, el cual establece la redistribución de las regalías que se obtengan por la comercialización del inoculante. CONICET concede en ese concepto para la provincia de Catamarca el 30 % de lo que recibe como desarrollador biotecnológico en forma de regalías, las que serían usadas priorizando las necesidades de las Comunidades Originarias.