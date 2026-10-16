Movistar dejará de existir en Argentina: qué pasará con las líneas de celular y los usuarios de Internet

Movistar comienza a desaparecer como jugador del mercado argentino de telefonía móvil a partir del traspaso de parte de sus clientes a Tuenti, la marca que utilizará Metrotel para ingresar al negocio.

El cambio forma parte de la desinversión exigida a Telecom Argentina para recibir la aprobación definitiva de la compra de Telefónica de Argentina.

En ese contexto Movistar, que no había realizado comunicaciones oficiales luego de venta, dio algunos detalles sobre cómo será la transferencia para sus usuarios.

La empresa, detalló:

El cambio será automático y no será necesario realizar ninguna gestión

Los clientes mantendrán la misma calidad de servicio en sus comunicaciones

Las condiciones de los planes de los clientes no serán modificadas o bien serán mejoradas, mantendrán su crédito disponible y la modalidad de pago elegida oportunamente.

Los clientes migrados no deberán realizar cambios de SIM.

Las comunicaciones uno a uno se realizarán entre el lunes 19 de octubre y se extenderán hasta fines de noviembre.

Desde el lunes próximo (19/10), los canales de atención de Tuenti serán: App Tuenti, *700 o 0800-321-0700 y por WA: +54 9 11 2272 8588.

"Los detalles operativos de la migración, incluidos los plazos y las modalidades de implementación, serán comunicados oportunamente y uno a uno a los clientes involucrados, además de la comunicación a través de los canales oficiales de atención. La migración a Tuenti será paulatina y en etapas, garantizando la transición en cada fase", dijo el operador.

La empresa también dijo que "la operación, que contempla también la transferencia de activos vinculados a la prestación de servicios de telecomunicaciones para asegurar la calidad y condiciones de los mismos, se enmarca en las medidas dispuestas por las autoridades regulatorias con el objetivo de preservar la competencia en el mercado argentino".

Y agregó que "durante este proceso, Movistar trabajará para que los clientes alcanzados por la transferencia reciban información clara y oportuna sobre las etapas del cambio y sus implicancias".



