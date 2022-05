Municipales de Recreo quemaron neumáticos y bloquearon el ingreso a dependencias comunales

Se encrudece el conflicto salarial en Recreo tras las medida de fuerzas que iniciaron los trabajadores municipales agremiados a ATE, exigen al intendente Luis Polti (Frente de Todos) urgente recomposición salarial y apertura de las instancia de diálogo.



Tal como lo anticipo LA UNIÓN , la jornada de protesta comenzó con la quema de neumáticos en el ingreso a dependencias comunales.



Tras el fallido periodo de Conciliación Obligatoria, los municipales se apostaron frente a las dependencias de Obras y Servicios Públicos, en la zona este de Recreo.



"El paro es total y esta firme la decisión de no bajar los brazos. El municipio nos está haciendo morir de hambre no solo a los trabajadores, sino a toda las familias recreinas, aquí como al igual que en otros municipios del interior la mayoría de la gente en la municipalidad y no es posible que siempre seamos ninguneados por los gobiernos de turno. Necesitamos que se nos escuche no podemos seguir viviendo así, necesitamos una recomposición salarial lo que estamos pidiendo es un aumento de haberes, que este de acuerdo al Salario Mínimo Vital y Móvil", manifestó uno de los empleados en diálogo con este medio.



En ese contexto, confirmó que están en asamblea permanente y que solo levantarán el paro sí el jefe comunal los convoca y les ofrece una oferta de mejora salaria.