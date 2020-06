Murió una chica de 14 años en Chaco y es la víctima más joven del país

Una chica de 14 años murió de coronavirus y se convirtió en la víctima más joven de la enfermedad en Argentina. El hecho ocurrió en Chaco donde según el último parte oficial se registran 889 casos de COVID-19.

El Ministerio de Salud de Chaco informó que la adolescente “tenía una enfermedad autoinmune” y que se encontraba internada en el Hospital Perrando donde falleció este domingo a causa del virus.

Después de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde el foco de contagios se da en el Área Metropolitana, Chaco es el distrito con más infectados de COVID-19 en el interior del país. Este domingo se confirmaron 13 nuevos casos. Desde que comenzó la pandemia en dicha provincia ya son 887 los positivos de coronavirus, de los cuales 345 personas ya recibieron el alta, mientras que 53 perdieron la vida a causa de esta enfermedad. La tasa de letalidad es del 5,30%. Tras la muerte de la joven de 14 años, continúan 50 pacientes internados en centros de salud.

Hasta ayer la víctima más joven era un chico de 19 años oriundo de José C. Paz, que había perdido la vida el 22 de mayo. El adolescente integraba el grupo de riesgo para el COVID-19 ya que sufría el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) y que cursaba una meningitis por criptococo.

El joven presentó los primeros síntomas compatibles con el coronavirus el domingo 10 de mayo y una semana más tarde quedó internado en un establecimiento público porque empeoró su estado de salud. En ese mismo lugar, falleció apenas cuatro días después de haber ingresado.

Con un promedio de 25,4 días de tasa de duplicación de casos, Chaco se encuentra en la fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este contexto, días atrás el gobernador Jorge Capitanich había manifestado que “la cuarentena eh Chacho deberá seguir por lo menos hasta agosto”.

“El 94 % de los casos están en Resistencia. La mayor localización se da en el macrocentro y los casos activos están prácticamente curados. Tenemos mayor capacidad de testeo”, explicó Capitanich quien detalló que “dentro de Resistencia, con 409 espacios territoriales (barrios y asentamientos), en 45 de ellos hemos localizado casos, algunos dispersos entre uno, dos o tres, y a su vez también clusters de mayor concentración”.

“El tema de la discusión no es si se vuelve o no a fases, me parece que esa es una discusión cerrada. Es un problema que lo tenemos que visualizar en términos de modelos de convivencia con el COVID-19”, manifestó el gobernador. En este contexto la provincia implementó un sistema de autoevaluación sistemática tres veces a la semana a través de la red de teléfonos celulares junto con la administración del flujo y regulación de la circulación de tránsito y el seguimiento de las camas ocupadas del sector de salud privado y público. “El sistema de salud se está adaptando a la demanda”, señaló.

“La adopción de estas medidas, junto a otras, nos permiten coexistir con el coronavirus ?aseguró Capitanich? pero también nos obliga a ser extremadamente rigurosos en la protección de las personas con factores de riesgo y la localización geográfica”.

El último jueves el Gobierno provincial decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Juan Rescio, referente de la comuinidad qom. Afectado además por una diabetes fue internado el pasado 3 de mayo en un sanatorio privado de la capital chaqueña donde permaneció hasta su fallecimiento el 28 de mayo. Además, su esposa, Juana Romero, murió también a causa del COVID-19 una semana antes y gran parte de su familia se encuentra contagiada.