Negociaciones salariales docentes: Sin acuerdo en las paritarias

Las negociaciones salariales entre el Gobierno y los gremios docentes aún no se resuelven. La primera reunión paritaria, en la que se discutieron los aumentos salariales para el sector educativo, no arrojó los resultados esperados. Ambas partes, el Gobierno y los sindicatos docentes, mantienen posturas que hacen que el camino hacia un acuerdo sea difícil. En primera instancia, se determinó garantizar el salario mínimo nacional docente acordado en paritaria nacional de $200.000 para el mes de septiembre, $220.000 en el mes de octubre y $250.000 en diciembre.

Hoy nuevamente los docentes se reunieron con la ministra de Trabajo, Verónica Soria. Uno de los puntos centrales de la discusión fue el salario mínimo nacional docente, que fue acordado en la paritaria nacional en meses anteriores. Según lo pactado, este salario debe aumentar de manera significativa en los próximos meses. Esto generó una serie de propuestas y contrapropuestas.

El Gobierno, a través de sus representantes, propuso una serie de incrementos basados en el valor del punto índice. En septiembre, se propone un aumento del 21,21%; en octubre, del 12,12%; y en diciembre, un 18,19%. Estos porcentajes se toman como referencia desde el valor del punto índice de febrero. Como resultado, el punto índice se traduce en salarios mínimos de $462.83 en septiembre, $492,65 en octubre y $537,40 en diciembre. Además, la función jerárquica también vería aumentos proporcionales, llegando a $34.326 en septiembre, $36.538 en octubre y $39.857 en diciembre.

Sin embargo, desde los gremios docentes, la propuesta no fue aceptada. Los sindicatos, que representan a miles de trabajadores de la educación, sostienen que estos aumentos no son suficientes para hacer frente a la creciente inflación y a las demandas del sector. Su pedido incluye un aumento del 18,19% en octubre, una pausa en noviembre sin propuestas de incremento salarial y la implementación de una cláusula de revisión en diciembre. Esta última solicitud es fundamental para los gremios, ya que les permitiría ajustar los salarios de acuerdo con la evolución económica y la inflación, asegurando que los educadores no pierdan poder adquisitivo.

La reunión paritaria contó con la presencia de destacados representantes de ambas partes. Por parte del Gobierno, estuvieron presentes la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; la titular de la cartera económica, Lic. Alejandra Nazareno; y el Dr. Federico Narváez, en representación del Ministerio de Educación. Los sindicatos docentes, por su parte, estuvieron representados por ATECA, SIDCA, SADOP, UDA y SUTECA, quienes llevaron adelante las negociaciones en busca de un acuerdo satisfactorio para los educadores.