"No están dadas las condiciones para volver a clases", aseguró Sánchez de Ateca

Tras el anuncio de anoche desde el Ministerio de Educación de la Nación, donde se liberaba a las provincias para iniciar nuevamente el proceso de la presencialidad en las aulas, el gremio de ATECA salió al cruce de esta decisión y fue tajante al indicar que "no están dadas las condiciones" para esta vuelta.

Mario Sánchez, secretario general del gremio que nuclea a los docentes catamarqueños apuntó "esto ya se dió en otros lugares del mundo e incluso acá, cuando se quiso volver a clases en la provincia, resultó que comenzaron a aparecer los casos. En el transcurso del último mes se cuadruplicaron los casos, lo que hace que la situación epidemiológica sea muy delicada".

"Es bastante seguro que no se puede volver a la presencialidad", refirió el gremialista quien además consideró que en estos meses, previo a esta nueva decisión, se perdió tiempo en el que se podrían haber seguido trabajando consignas de puesta en funcionamiento, tanto del regreso como del acondicionamiento de los edificios escolares.

El gremialista, comentó sobre las cifras preocupantes de desconexión de los alumnos "en el Secundario hubo trabajo pero de una manera que considero, no fue la que debería haber sido. Los alumnos recibían sus tareas y no tenían las devoluciones como para ir mejorando aquellos aspectos que no hayan realizado bien. Además en todo ese tiempo para capacitar y brindarles las herramientas necesarias, tanto a los docentes como a los alumnos".

En cuanto al llamado a Paritarias, que se anunció nuevamente en la jornada de ayer, acotó "no se trata sólo de recibirnos y escucharnos. No se gana nada con eso. El tema es que las decisiones que se tienen tomar deben tener luego una respuesta".

