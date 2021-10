Se agudiza el conflicto No hubo acuerdo con los trabajadores del Malbrán y ellos volvieron a marchar "Nuevamente se está defraudando al personal y no se está cumpliendo lo que se dice", sostuvo el delegando de los empleados del Hospital "Carlos G. Malbrán", luego de no llegar a un acuerdo sobre el acta compromiso. El Ejecutivo provincial de momento plantea la opción de contratos de empleado público, como instancia previa a la planta permanente.