Nochebuena: los tips nutricionales para disfrutar, sin estallar en el intento

Vemos y leemos miles de recetas en Instagram, TikTok y otras redes sociales de alimentos navideños y jugos frutales para mantenernos en línea durante estas fechas. En las Fiestas, solemos reunirnos con nuestras familias, nuestros amigos y compañeros de trabajo para celebrar el año que se va y generar un encuentro alrededor de una cena o un simple brindis.

Sin embargo, es importante entender qué cantidad el cuerpo necesita para su funcionamiento correcto, evitando atracones, dolores o incluso enfermedades.

La doctora Analía Yamaguchi (MN 113614), médica clínica especialista en Nutrición del Hospital Italiano, habló sobre la importancia de mantener un plato navideño equilibrado y explicó cómo hacer para que la mesa de fin de año tenga todo lo que el cuerpo necesita para funcionar. Además, advirtió sobre las recomendaciones desmedidas en redes sociales e insistió en la importancia de la consulta con profesionales.

¿Cómo podemos controlar lo que comemos en las fiestas?

-Lo que tenemos que hacer es pensar cuántos comensales van a ser y eventualmente, cuánta comida va a haber y no hacer de más. Eso es lo más importante: poner un límite. Hay que pensar en que no va a ser la última comida que vas a comer, ni la última cena de Navidad, lo más importante para mí es que muchas veces se demuestran los afectos a través de la comida, entre más comida, más significa que 'te quiero', y en realidad lo que hay que disfrutar de las fiestas es de un abrazo, de un encuentro, de una reunión, de un diálogo amigable, fraternal, pensar que estuvimos mucho tiempo juntándonos por zoom, así valoramos el encuentro personal. Las emociones, los sentimientos, el amor y el afecto no tienen porqué demostrarse con comida. Además, para controlar lo que comemos lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestro propio plato, no necesitás comer todo lo que hay, vos elegí dentro de todo lo que hay qué es lo que más te gusta y el día de mañana, en otra ocasión, volverás a comer otra cosa de las que no elegiste, pero no tenés la obligación de comer todo lo que está arriba de la mesa.

¿Es importante comer bien antes de las Fiestas teniendo en cuenta que solemos comer más de lo habitual?

-Si te referís a comer en dos lugares, no es necesario. No necesitás comer tres platos porque es Navidad o porque es Año Nuevo, tampoco tenés que comer antes para entonces ir sin hambre, la realidad es que eso es un poco mentiroso porque entonces comes dos veces. Si estás en una fiesta y volvés a comer en tu casa después por ejemplo, entonces empezás con un atracón en la cena. Tampoco es bueno hacer varios días de ayuno, no me parece recomendable. Me parece mal porque empezamos a hacer desarreglos y cuando llegamos le ponemos muchísima más emoción y énfasis al momento de comer y eso termina en atracón. Los días previos hay que comer normal: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

¿Qué pasa con el consumo de alcohol en el cuerpo?

- No recomiendo el consumo de alcohol, si una persona consume alcohol que no maneje, que sea un conductor responsable. El consumo de alcohol son calorías vacías, no aportan ningún tipo de nutrientes, si necesitas antioxidantes podés tomar vino en su medida, y recomiendo el té verde, las frutas y las verduras.

¿Qué platos recomendas que son saludables y pueden llegar a mantener una dieta equilibrada en las fiestas?

-Con respecto a esto recomiendo que haya una mesa variada, completa, que pueda tener frutas y verduras. Las verduras pueden ser tanto crudas como cocinadas, después puede ser un poco de almidones, como papa, batata, choclo, arroz, pasta, pizzas y empanadas y luego proteínas, como una carne o huevo. Si yo tengo que repartir la mesa, sería el 50 por ciento de la mesa con verduras, 25 serían almidones y el 25 restante serían proteínas. Podés generar un plato saludable con estas proporciones, pero no es que exista tal cosa como un "alimento prohibido". No existe el alimento malo y tampoco existe el alimento salvador y que sea el mejor del mundo. La nutrición completa, variada y saludable en un plato es 50-25-25 y con eso estás bien, no es que hay algo prohibido al contrario, no está nada prohibido por el alimento no es malo, existe la porción saludable

¿Qué pasa con nuestro cuerpo "el día después"?

-Si comiste saludable, en un plato de 50-25-25, está perfecto y no deberías tener malestar, a eso le podés agregar una fruta, un yogurt, un pedazo de torta o un flan, siempre que sea una porción saludable. Si te comés una torta entera, entonces ese es un problema. Por ejemplo, una porción saludable es una porción pequeña de flan, o un vaso chiquito de helado. Ahora está muy de moda vender un cuarto y eso no es una porción saludable, genera un atracón y ahí está el problema. Entonces, el día después de las fiestas, seguís tus pautas comunes: desayuno, almuerzo, merienda y cena, porque no comiste demás, sino que comiste lo adecuado.

¿Qué "detox" podemos hacer luego de Navidad y Año Nuevo?

-Con respecto al detox, vuelvo a repetir con palabras mayúsculas, no existen los alimentos desintoxicantes. Si vos comiste una alimentación "detox", quiere decir que está contaminada de toxinas, una sustancia generada por una bacteria, un parásito o un virus que te genere en el cuerpo una intoxicación para lo cual necesitas un medicamento que te desintoxique, que te mate la toxina que te está dejando esa bacteria. O sea, quiere decir que comiste, en lo llano, "un alimento podrido". Si vos consumiste un alimento que no estaba intoxicado por ninguna toxina, y es un alimento natural, no tenés porqué hacer ningún tipo de desintoxicación. Por otro lado, no existen desintoxicaciones, son todas mentiras de las redes sociales, los jugos exprimidos no son tan saludables; o estás comiendo fructosa pura, o empiezas con esas cosas rarísimas de ayunos, que después lo único que genera es un círculo vicioso de atracones, desequilibrios hormonales, desequilibrios nutricionales que nada tienen que ver con la alimentación saludable.

Aún en el caso de que hayas comido mucho y tenido un atracón, al día siguiente tenés que hacer desayuno, almuerzo, merienda y cena exactamente igual que con tu rutina habitual. Vuelvo a poner el eje en generar una alimentación saludable, que es de 50-25-25 y con 4 comidas por día, no necesitas hacer nada más porque no estás intoxicada. O sea, esos famosos jugos son altamente calóricos y no son nutritivos, es una mentira porque no tenes ninguna toxina dentro del cuerpo, porque si tuvieses una toxina, una bacteria, o sea, un alimento que está intoxicado y que vos ingeriste. En las redes sociales lamentablemente se habla cualquiera de nutrición y la nutrición es ciencia, no opinión. Yo miro lo que ponen y ciertamente, el único detox es un antibiótico.