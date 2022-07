Nueva asamblea en el "San Juan": reclaman un básico de $140 mil

Una nueva jornada de protesta se llevó a cabo en el Hospital Interzonal "San Juan Bautista", promovida por Fesprosa donde en asamblea los médicos volvieron a plantear sus reclamos salariales, cada vez en más duros términos. Se convocaron en el hall del nosocomio los médicos tanto de la Maternidad Provincial, Hospital de Niños y los del mismo "San Juan". Allí solicitaron un básico de $140 mil, los 12 adicionales que refieren no les han pagado, un bono por responsabilidad de profesión, condiciones laborales dignas y jubilación por insalubridad

Los voceros de los profesionales fueron la Dra. Graciela Jury y el Dr. Cuello quienes no solo marcaron las carencias económicas y los grandes descuentos que sufren por el impuesto a las ganancias sino que además apuntaron con fuerza contra el primer mandatario de la provincia. En este sentido Jury sentenció que el gobernador de la provincia "es un cobarde" y le recomendó ir a terapia. Dijo que solicitaran una reunión los diputados que integran la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados. La médica comentó a los presentes que dialogó con las dos directoras del Hospital de Niños y al respecto comentó: "ellas son recibidas con amabilidad por la ministra de Salud y Jalil y se les otorga todo pero claro, el "Eva Perón" parece que no intimida como el "San Juan". Desde ya le digo al cobarde de Jalil que si lo intimidamos, mala suerte. El problema es de él y no de nosotros. Puede ir al psicólogo para arreglarlo".

Guardias y deficiencias

Respecto al cuestionado punto de las Guardias, que es donde se operan los descuentos y a consecuencia de estos, los médicos optan por no hacerlas, el Dr. Cuello dijo durante la asamblea que "nos cobran Ganancias con las Guardias y entonces no se las puede hacer porque si haces cinco, te terminan cobrando tres". Luego se planteó la revisión de la Ley Terán, la cual plantea la responsabilidad profesional de aquel que prescribe y opera. "Llegado el caso el juez no va a llamar a otro sino que al médico, que es el que da la cara, a pesar que todos son importantes en el sistema de salud", señaló el profesional.

El médico luego marcó serias deficiencias en insumos del hospital, indicando que los pacientes y sus familiares y los mismos profesionales tienen que traer sus propios elementos de limpieza como también los cubiertos, para el uso en el comedor. "Hay muchas cuestiones que se tienen que decir. En los comedores no hay platos y los tienen que estar trayendo sus bandejitas de plástico, cubiertos y tazas de sus casas. Hay gente que duerme en colchones, mientras hace las Guardias. Por eso decimos que la salud está abandonada, desde lo económico a lo edilicio y es por eso que reclamamos", sentenció.

En el marco del plan de lucha que se viene sosteniendo desde hace semanas, los médicos remarcan que no han dejado de atender a los pacientes y que las cirugías se siguen realizando pero sostienen que "estamos necesitando respuestas, soluciones y que nos atiendan".