Nueva promesa: Obras Públicas habilitará fondos y la obra en las escuelas de Siján se reactivarán

A casi una semana de inicio del receso escolar de invierno, hay escuelas que a la fecha siguen lidiando con inconvenientes en sus edificios y, por consiguiente, los alumnos no han logrado tener el normal dictado de clases. El caso testigo es el de los establecimientos de Siján, Escuela Primaria n° 392 y Escuela Secundaria n° 62, que sobre el final de la primera etapa del año mantienen los mismos problemas de infraestructura denunciados en marzo pasado. Por ello, este jueves nuevamente los padres protagonizaron un nuevo corte sobre Ruta n° 46, en el ingreso a la localidad pomanista. Reclamaron la suspensión de las obras y gracias a la visibilización de la medida, al mediodía se hicieron presente autoridades provinciales. Mediante reunión prometieron nuevamente a los tutores convocados en en lugar, que este lunes iban a estar los fondos habilitados, para que de esta manera, la empresa reactive los trabajos suspendidos.

En el centro del reclamo, tal y como sucedió en el mes de marzo, estuvo el incumplimiento del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, que en la persona del Ing. Gustavo Jordán y Antonio Seco a principio de año se habían comprometido a enviar una empresa constructora para iniciar las múltiples tareas de refacción en ambos establecimientos. Según el relato de los propios padres, la firma inició la reparación del sistema eléctrico, el arreglo de los baños, la colocación de ventiladores y la reparación con algunas aulas, pero todo esto fue con fondos propios, porque nunca se giraron fondos provinciales.

Justamente por eso, y aunque se logró un avance que permitió que los alumnos regresen con una semi presenciales, los inconvenientes volvieron a surgir. Los trabajos de la constructora se detuvieron. "A casi cuatro meses de los reclamos, las obras están casi paralizadas. Solo hay dos personas trabajando en un inmenso edificio, nuestros hijos no pueden asistir con total normalidad porque el edificio no se termina", indicaron los padres este jueves en el inicio del nuevo reclamo. Según los tutores y tras haber indagado con los responsables de la firma a cargo de los trabajos, estos no pueden imprimir otro ritmo de labor porque la cartera que dirige Eduardo Niederle "jamás cumplió con el desembolso de dinero para que se continúe trabajando". El reclamo de los padres en el corte de este jueves

En este punto, los señalados son, como en otros casos similares, el Ing. Jordán y Antonio, de quienes refieren nunca regresaron para evaluar el avance de los trabajos. "Estos personajes nos mintieron porque nunca de le dieron fondos a la empresa para que avance rápidamente. Ahora, pasado medio año, nuestros hijos no pueden volver a la normalidad del dictado de clases y solo reciben los contenidos de manera semi presencial".

El anterior reclamo

El primer pedido por las refacciones en estos dos establecimientos de importancia para toda la comunidad de Siján, fueron a comienzo de año y fue de la mano de lo que estaba surgiendo en la Capital con las múltiples protestas de los estudiantes secundarios.

Vale recordar esto, por cuanto, a poco de terminar la primera parte del ciclo escolar, los inconvenientes parecen que siguen latentes. En aquel momento el detonante fue el calor y la falta de ventiladores. Ahora, con un invierno más benévolo, igualmente el frío en las primeras horas del día como en las últimas de la jornada, para los alumnos del turno tarde, ya comienza a hacer sonar un nuevo rumor de malestar.