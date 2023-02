Nuevamente apuntan mal estado edilicio de la escuela N° 182 "Luis Leopoldo Franco"

A 15 días del comienzo a clases, la comunidad reclama que muchos establecimientos educativos no se encuentran en condiciones y que los docentes, que ya han regresado para cumplir sus horarios, deben trabajar en condiciones “deplorables”.

En medio de esta polémica, a través de redes sociales Natalia Herrera, diputada de Juntos por el Cambio, difundió las condiciones edilicias de escuelas ubicadas en el norte de la ciudad capital cuyos docentes no han dejado de denunciar el estado edilicio, entre ellos, la escuela primaria N° 182 “Luis Leopoldo Franco”.

“Pudimos corroborar que a la fecha algunos establecimientos no recibieron siquiera una visita de obras públicas y no cuentan con lo básico para su funcionamiento. Muchas escuelas, no solo que no han tenido el mantenimiento que todo edificio público necesita anualmente, sino que tampoco han sido desinfectadas.” denunció la diputada en su post en la red social Facebook. La diputada Herrera denunció problemas edilicios en la escuela “Luis Franco”.

En el misma publicación Herrera fotos del estado actual de la escuela “Luis Franco”, y explica que “el año pasado, tuvo clase intercalando una semana presencial y otra en forma virtual, trabajaron con esta modalidad por la demora de la empresa que está a cargo de las refacciones. Al día de hoy siguen en la misma situación”. La escuela “Luis Franco” el año pasado tuvo problemas para tener un normal desarrollo de clases debido al estado edilicio.

En este sentido, la diputada apuntó la responsabilidad al poder ejecutivo y señaló que “tiene el deber de anualmente hacer un relevamiento de los establecimientos escolares” y que debe procurar que las reparaciones y mantenimiento se realicen en su totalidad previo al inicio de las clases.

Educación anunció una remodelación de dos meses

Por otro lado, el Ministerio de Educación a través del director de Políticas Socioeducativas y Alimentarias, Gabriel Bulacio junto responsables del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles se habrían presentado en la institución en cuestión para asegurar que se realizarán obras de mantenimiento y refacciones.

Según la información oficial, en la escuela “Luis Franco” tienen previsto iniciar la semana que viene trabajos que demorarán alrededor de dos meses.

Entre las mejoras previstas por el ministerio se encuentra el terminar el ala sur de la escuela, refacción de sanitarios, realizar sobre techo, instalación eléctrica, pintura exterior, cerraduras nuevas, entre otras. Además, el director Bulacio aseguró que se hará entrega de pizarrones nuevos y material didáctico para el inicio de clases.

No obstante, genera malestar que el mantenimiento edilicio, crucial no solo para un buen ambiente de trabajo para los docentes, sino para la vida académica de los estudiantes, avance lentamente.