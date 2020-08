Nuevo ciclo audiovisual de música y poesía con artistas catamarqueños

Este miércoles, comienza “Nuestras Voces”, el nuevo ciclo de Vicegobernación que invita a un recorrido por la cultura catamarqueña, de la mano de artistas e intérpretes que, con sus historias y canciones, continuarán aportando riqueza y significado a nuestra identidad.

El nuevo ciclo audiovisual de música y poesía, desde la Biblioteca del Senado, pondrá de relieve la significancia que para cada intérprete tiene la historia y letra de la obra que elija para su presentación, ya sea desde el canto, la copla, el recitado o la música urbana.



Producción

El proyecto, producido íntegramente por el equipo de Vicegobernación, tendrá a representantes pertenecientes a cada uno de los departamentos de la provincia, proponiendo al público tender un puente entre el arte y su significado, como una unidad de sentido que permite al sonido de la voz o el instrumento transportar nada más y nada menos que las huellas de la cultura, en un momento tan especial de la historia como el actual, haciéndolo siempre desde el punto de vista particular que aporta el hecho de pertenecer a esta región de Argentina y del mundo.



Cronograma

La primera de las invitadas, que iniciará el ciclo el día de mañana, cuando desde la página Facebook del Senado de Catamarca se estrene su episodio a las 11 de la mañana, será la reconocida cantora catamarqueña Silvia Pacheco, quien manifestó su agradecimiento y entusiasmo por la convocatoria.

“Este tipo de iniciativas nos enorgullecen porque el Senado es una de las instituciones que nos hermana como pueblo. Haber sido convocada por una institución tan importante de la Provincia realmente me deja muy contenta”, manifestó Pacheco.

La artista, que supo compartir duetos con la mítica Mercedes Sosa, brindó también algunos detalles acerca de la elección de su canción.

“En estos momentos que estamos viviendo, ha sido, más que todo, una manera de darle fuerza al que me escuche y a mí misma, porque es un tema muy sentido y profundo de Alberto Cortez, que le habla a su alma y con el cual me identifico muchísimo. Tuve la oportunidad de grabarlo allá por el año 2012: salió y presentamos al disco en el Cine Teatro Catamarca. Es una mirada interior de uno, realmente extraordinaria la pluma de Cortez”, expresó la artista, al tiempo que reiteró el agradecimiento por la convocatoria, que permitirá abrir un espacio más de participación para la cultural local.