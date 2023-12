Nuevo DNI: ¿Cuáles son los documentos que no servirán en 2024?

El Registro Nacional de las Personas (Renaper), lanzó un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), que posee un chip y un código QR que facilitará su verificación. Además, el mismo se destaca por cumplir con rigurosos estándares en términos de calidad, tecnología y seguridad.

¿Cuáles son los documentos que no servirán en 2024?

Según indica el Renaper, la Libreta de Enrolamiento, la Libreta Cívica y el DNI de portadas verdes no son válidos, exceptuando a las personas mayores de 75 años y a aquellas con discapacidades declaradas. Todas las versiones de documentos de identidad que no estén digitalizados no tendrán validez y, por ende, no se podrán efectuar trámites con ellos.

Cabe resaltar que este nuevo documento de identidad se imprimirá en láser sobre policarbonato, material que lo vuelve más duradero y resistente, según explicaron desde el Renaper su decisión. A su vez, el cambio más significativo es que el chip y el QR permitirán la validación electrónica del documento, la verificación de identidad y la incorporación de funcionalidades digitales.

Con estas medidas, se impediría la falsificación del mismo. Por otra parte, señalaron que "el nuevo documento incorpora un sistema de identificación para personas no videntes, lo que mejora la accesibilidad".

No obstante, hay que tener en cuenta que los viejos DNI se continuarán imprimiendo hasta que se agoten los insumos, mientras que los nuevos empezarán a hacerse de manera escalonada. El reemplazo absoluto y cambio al nuevo diseño está previsto que se concrete para el segundo trimestre de 2024.

“Es importante resaltar que ambos documentos convivirán y tendrán igual validez, por lo que los documentos ya emitidos no deberán reemplazarse en forma obligatoria y mantendrán su vigencia hasta su vencimiento o hasta la tramitación de un nuevo ejemplar”, aclaró el registro.

Una de las novedades de este nuevo ejemplar es que el chip contactless permitirá operar la firma digital con un lector NFC de un telefóno celular, el código QR de seguridad personalizado, tinta ópticamente variable y el certificado de identidad y la firma digitales. La foto color tendrá una capa protectora extra de seguridad y la foto en escala de grises incorpora "datos personales variables, otorgando mayor grado de seguridad".